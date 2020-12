Fedez pedinato da un investigatore privato

Fedez pedinato in auto da un investigatore privato. l’agenzia stava compiendo indagini sulle sue società all’estero

Fedez è al centro di un giallo. Qualche giorno fa l’artista stava rientrando nel lussuoso City Life, il quartiere in cui abita con Chiara Ferragni e il figlio Leone, a bordo della sua Lamborghini. Il cantante, però, si è sentito seguito da un’auto e così ha chiamato la polizia: “C’è una macchina che mi sta seguendo”, ha detto Federico Lucia.

Le volanti delle forze dell’ordine hanno raggiunto immediatamente le due vetture, come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it). L’imprenditore musicale scende dalla sua auto e raggiunge il suv BMW, che lo stava inseguendo, chiedendo al ragazzo alla guida chi fosse. Fedez, su tutte le furie, gli ha dato uno schiaffo in faccia. A bordo del suv c’era un diciannovenne che si è subito difeso dicendo che stava tornando a casa. Una volta identificato, come si legge sul Corriere della Sera, il marito della Ferragni ha capito di chi si trattasse: “è un investigatore privato, è armato (ha regolare licenza) e lavora per l’agenzia del padre, società nel centro di Milano. I due non si sono mai visti prima“, si legge sul quotidiano.

Proprio quell’agenzia di investigazioni, tempo fa, “stava compiendo indagini sulle sue società all’estero“. Per ora nessuna querela: “In Questura vogliono vederci chiaro e hanno avviato indagini sulle molte coincidenze di questa storia“, ha concluso il Corriere.