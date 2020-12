Elodie in versione natalizia con il “Christmas EP”

“This is Elodie” arriva in versione natalizia con il “Christmas EP”: la cantante rivisita in versione intima quattro delle hit contenute nel disco

Elodie ha il regalo di Natale perfetto per i suoi fan. La cantante ha annunciato “This is Elodie x Christmas Ep”, un nuovo lavoro che aggiunge quattro delle tracce di maggior successo del disco uscito a gennaio rivisitate in versione più intima, come ha spiegato la stessa artista sui social: “Ho deciso di registrare nuovamente le hit che ci hanno accompagnato in questi due anni meravigliosi in una chiave più intima”.

Le nuove tracce

L’ep conterrà: “Guaranà” (disco di platino), “Andromeda” (disco di platino), “Margarita” (doppio disco di platino) e “Pensare male” (disco di platino).

Dall’11 dicembre il lavoro sarà disponibile in formato vinile rosso nei negozi di dischi e su Amazon.it, dove già da oggi è disponibile il preorder, nonché su tutte le piattaforme digitali.

Per il Natale 2020, inoltre, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) Elodie collabora con OVS e Save The Children disegnando il Christmas Jumper 2020, che verrà distribuito in tutti gli store OVS, a partire da sabato 5 dicembre. Inoltre, per ogni donazione di almeno 3 euro, in negozio e online su ovs.it, sarà possibile ricevere in omaggio il CD “This is Elodie x Christmas EP”, contenente, oltre alle quattro versioni inedite delle canzoni presenti nel vinile, anche le cover di “Jingle Bell Rock” e “I Saw Mommy Kissing Santa Claus”, da lei interpretate.

Elodie chiude l’anno in grande e registra anche un altro risultato: è l’artista donna più ascoltata su Spotify Italia nel 2020 ed è l’unica presente nella Top200 Italia della piattaforma con tre brani, la sua “Guaranà” e i feat. “Ciclone” di Takagi e Ketra e “Parli Parli” di Carl Brave. Il suo ultimo progetto discografico, “This is Elodie”, certificato disco d’oro, ad oggi ha superato i 360 milioni di stream complessivi ed è l’album di una donna più venduto del 2020 nel nostro Paese.