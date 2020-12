“Segreteria” nuovo singolo di Azzurra Sorgentone

“Segreteria” è il nuovo singolo di Azzurra Sorgentone: il brano, già disponibile su tutte le piattaforme digitali, ora è anche in rotazione radiofonica

Disponibile in rotazione radiofonica “SEGRETERIA”, nuovo brano di Azzurra Sorgentone, in arte AZZURRA, disponibile su tutte le piattaforme dal 3 novembre.

Nulla ferisce di più dell’indifferenza, proprio come quella intrinsecamente trasmessa dalla voce della segreteria che, con un tono impersonale ma cordiale, ti saluta lasciandoti appeso ad un meccanico e martellante “TU-TU-TU”: “SEGRETERIA”, nuovo brano di AZZURRA, parla di questo. La freschezza del ritmo è l’escamotage musicale del singolo con cui l’autrice tratta di uno dei bisogni più grandi dell’essere umano: sentirsi considerati.

Spiega Azzurra Sorgentone a proposito del suo nuovo brano: «“Segreteria” è una canzone leggera, ma non superficiale. Rappresenta il mio approccio alla vita: il tentativo di scherzare anche sulle sensazioni più amare. Non ho paura della rabbia, non ho paura dell’odio. Ma ho paura di un cuore che a distanza di tempo non prova più emozioni e si ritrova a battere con un ritmo impassibile come il tono di voce di una segreteria telefonica».

Il videoclip ufficiale di “Segreteria”, diretto da Ivano Colombo, è la rappresentazione di una domenica che non passa mai. Le azioni abitudinarie si declinano insieme al beat: momenti malinconici si alternano a scene frivole e spensierate in un quadro di immagini in cui tutti potrebbero rispecchiarsi. Guarda qui il videoclip

“Segreteria” è disponibile su Spotify al seguente link: https://spoti.fi/32qTd9E

Biografia

Azzurra Sorgentone, in arte Azzurra, è una cantautrice e cantante teramana, classe 1993. Come interprete ha partecipato a diversi concorsi nazionali classificandosi sempre ai primi posti (Festival di Castrocaro, Premio Alex Baroni). Come cantautrice esordisce con il singolo “Brava”, con il quale è arrivata finalista al Premio Pigro e al Tour Music Fest con giuria finale Mogol. La canzone presenta delle sonorità electrofunky ed è stato prodotto da Simone Capurro, (produttore doppio platino), con il quale continua a collaborare. Come secondo singolo, Azzurra presenta “Guarda Monet” con il quale ha raggiunto la decima posizione nella classifica Emergenti della EarOne e ha aperto il concerto di Maestro Pellegrini. Il 3 novembre Azzurra pubblica in digitale il terzo singolo, “Segreteria”, in attesa dell’uscita del disco previsto per la prossima primavera.

Fb: https://www.facebook.com/azzurrasrg

Ig: https://www.instagram.com/azzurrasorgentone/?hl=it