Paolo Meneguzzi torna con il singolo “Nel silenzio”: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali e da ieri anche in rotazione radiofonica

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming “NEL SILENZIO”, nuovo brano inedito di PAOLO MENEGUZZI in rotazione radiofonica dal 4 dicembre.

A volte una risposta che cerchiamo, un pensiero che sembra inafferrabile, un sentimento, una parola si nascondono proprio lì, “NEL SILENZIO”: con questo suo nuovo brano PAOLO MENEGUZZI mostra una dimensione intima e personale del suo vissuto, offrendo una risposta a chi si è domandato dove fosse finito negli ultimi anni. Meneguzzi è “finito” dove è sempre stato: tra la musica e gli affetti dei suoi familiari.

«Dopo tanta sofferenza e lontananza, ci troviamo insieme noi quattro a viverci: io, Linda, Leonardo e la musica – spiega Paolo Meneguzzi – Ho potuto sperimentare in un brano dai suoni pop alternativi e innovativi. Quello che piace davvero fare a me, fare pop e sperimentare, osare, provare a differenziarmi, a evolvermi: in questo riconosco il mio stile, il vero e originale stile Meneguzzi».

La passione per l’elettronica di Meneguzzi lo porta a creare un brano pop singolare, per gli intenditori e gli amatori del genere. Il mix tra suoni della natura, suoni analogici, altri elettronici e un mix molto aggressivo lo rendono sicuramente un brano pop fuori dal comune. Un cuore vero che batte e che dà il ritmo, un coro di canti indiani, gocce d’acqua, cascate, versi di animali, rendono incandescente e rivoluzionaria questa traccia, se ci si concede il tempo di ascoltarla con attenzione.

Nel videoclip ufficiale del brano, lo stesso Meneguzzi ha voluto osare con una sequenza di immagini dal concept un po’ “controtendenza” il cui obiettivo è ritrarre un momento di intimità tra l’artista e ciò che ha di più caro al mondo con l’intensità che solo un amore silenzioso può offrire.

“Nel silenzio” è disponibile su Spotify al seguente link: https://spoti.fi/3913P2Y

Il videoclip ufficiale del brano è disponibile su YouTube al seguente link: https://bit.ly/391DgLo

Biografia

Paolo Meneguzzi, Italo-Svizzero, nato a Mendrisio, inizia la sua carriera nel 1996 all’ eta’ di 18 anni in Sud America dove diventa una Superstar grazie alla vittoria del Festival di Vina del Mar in Chile. Da lì’ 5 festival di Vina del Mar come ospite, 5 festival di Sanremo, 1 Eurovision song contest, oltre 500 concerti in tutto il mondo, 2mio500 mila copie vendute, oltre 30 singoli HIT radiofoniche in vari paesi e centinaia di apparizioni televisive, 1 MTV LATIN VIDEO AWARD USA con il Brano TU ERES MUSICA e 15 DISCHI DI PLATINO. 12 ALBUM INEDITI ALL’ attivo e attualmente parallelamente ai suoi concerti tra Sud America e Italia, è direttore artistico della scuola di talenti più importante Svizzera che conta 600 artisti “LA POPMUSICSCHOOL di Paolo Meneguzzi. Sposato nel 2016 e attualmente impegnato come papà di Leonardo, 3 anni e mezzo. Il nuovo brano di Paolo Meneguzzi dal titolo “Nel Silenzio” è disponibile in digitale dal 20 novembre e in radio dal 4 dicembre.

Facebook: https://www.facebook.com/PaoloMeneguzzi/

Instagram: https://www.instagram.com/paolomeneguzzi