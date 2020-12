Game Awards 2020: Eddie Vedder è la sorpresa

Game Awards 2020: Eddie Vedder nella line up dell’evento. Appuntamento il 10 dicembre su oltre 45 piattaforme streaming

Eddie Vedder, il cantante dei Pearl Jam, si esibirà nel corso dei Game Awards 2020, l’evento digitale dedicato al mondo dei videogame, in streaming gratuito il 10 dicembre su più di 45 piattaforme video globali. Prodotti da Geoff Keighley e quest’anno in formato virtuale, i Game Awards andranno in onda in diretta in 4K UHD da Hollywood, California, con segmenti speciali da altre località in tutto il mondo.

Le città ospitanti dell’evento saranno connesse digitalmente per una celebrazione innovativa con presentazioni di premi dal vivo, performance musicali e annunci di giochi in anteprima mondiale.

Lorne Balfe tornerà come direttore musicale e conduttore dei Game Awards e dirigerà la famosa London Philharmonic Orchestra (LPO) dai famosi Abbey Road Studios di Londra.

Tutte le info sono disponibili sul sito ufficiale.