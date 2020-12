Tricolore GT: Rovera al gran finale a Vallelunga

Rovera al gran finale del Tricolore GT su Ferrari a Vallelunga per l’ultimo round stagionale dello Sprint dal 4 al 6 dicembre

A Monza per Alessio Rovera è arrivato il titolo di Campione Italiano GT Endurance 2020 e ora il 25enne pilota varesino torna al volante della Ferrari 488 GT3 del team AF Corse per l’ultimo round stagionale del Tricolore GT Sprint, in programma il 4-6 dicembre all’Autodromo di Vallelunga. Sulla Gran Turismo di Maranello Rovera si alternerà in equipaggio con Giorgio Roda, con il quale, oltre a vincere nella 3 Ore Endurance a novembre (in quell’occasione con l’aggiunta di Antonio Fuoco), ha trionfato nell’ultima gara della serie Sprint disputata in ottobre e sempre a Monza.

Proprio in virtù del successo colto in gara 2 in Brianza, il duo del team diretto da Amato Ferrari si presenta al gran finale tricolore sul circuito romano al secondo posto della classifica generale con 25 punti da recuperare sul vertice, ma anche con l’handicap-tempo di 15 secondi da scontare al cambio pilota durante gara 1, in programma sabato alle 15.00. Sempre sulla distanza di 50 minuti + 1 giro, gara 2 si disputa domenica alle 11.00. Entrambe le corse saranno trasmesse in diretta su MS Motor TV (228 di Sky) e in leggera differita su RaiSport (sabato alle 15.20 e domenica alle 15.55).

Rovera dichiara alla vigilia dell‘ultima tappa tricolore: “Torno con piacere in pista e a Vallelunga insieme a Giorgio e a tutta la squadra con la quale abbiamo vinto il Tricolore Endurance. Per conquistare pure il titolo Sprint serviranno un’impresa e un po’ di fortuna, per ora non desidero pensarci, anche perché il meteo previsto è tutta un’incognita e, dato l’handicap di 15 secondi, la prima gara sarà molto difficile. Vedremo strada facendo. Credo comunque che avremo a disposizione una Ferrari molto competitiva e quindi ci presentiamo a quest’ultimo atto con l’obiettivo di sempre: lottare ai vertici. Mi sento molto motivato e il fatto di aver già vinto un titolo aiuta a iniziare con meno tensioni, puoi concentrarti esclusivamente sul dare il massimo”.

Venerdì a Vallelunga l’Italiano GT ha in programma due prove libere da 50 minuti alle 11.15 e 14.35. Sabato due qualifiche da 20 minuti a partire dalle 10.40 e gara 1 alle 15.00. Domenica il via di gara 2 è alle 11.00. Oltre alle dirette e differite televisive, disponibili il live streaming su www.acisport.it/cigt e sulla pagina facebook del campionato.

Campionato Italiano GT 2020: 19 luglio Mugello (GT Endurance); 2 agosto Misano (GT Sprint); 30 agosto Imola (GT Endurance); 20 settembre Vallelunga (GT Endurance); 4 ottobre Mugello (GT Sprint); 18 ottobre Monza (GT Sprint); 8 novembre Monza (GT Endurance); 6 dicembre Vallelunga (GT Sprint).