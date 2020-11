GT Endurance: Rovera è campione italiano

Rovera su Ferrari 488 GT3 si laurea Campione Italiano GT Endurance: a Monza il pilota varesino fa centro alla prima stagione con il Cavallino

Culmina in trionfo e si tinge ancora una volta di tricolore la domenica di Alessio Rovera sul circuito di Monza. Il 25enne pilota varesino, alla prima stagione con la Ferrari 488 GT3, si è laureato Campione Italiano GT Endurance 2020 al termine dell’ultimo round della serie promossa da ACI Sport, terminato con la vittoria sulla “rossa” del team AF Corse condivisa in equipaggio con Giorgio Roda e Antonio Fuoco. Per Rovera è il quarto titolo tricolore della carriera dopo quelli datati 2013, 2017 e 2019, il terzo in Gran Turismo e il secondo consecutivo dopo quello conquistato lo scorso anno nella serie Sprint del Tricolore.

L’ultimo round della serie Endurance 2020 all’Autodromo Nazionale era iniziato immediatamente con un buon passo nelle prove libere per Rovera e compagni, che però nella tripla qualifica di sabato pomeriggio non erano riusciti a far meglio del settimo posto, con Alessio terzo nella propria sessione. Nella gara di 3 ore, però, domenica la competitività e il ritmo mostrato dalla Ferrari hanno permesso di completare una splendida rimonta che ha emozionato e a suon di sorpassi ha portato i tre alfieri di AF Corse alla conquista del titolo.

Rovera dichiara dopo il podio con i compagni di squadra: “Monza è ormai un destino, un talismano nella mia carriera. Ho di fatto festeggiato tutti i titoli di campione sulla pista di casa. Sono emozionato e contento, anche perché sono alla stagione d’esordio con la 488 e questo è il primo titolo al volante della Ferrari, che significa pur sempre qualcosa di speciale. In questo fine settimana la lotta era molto serrata con gli avversari e partendo dalla settima posizione era veramente difficile. E’ stata una rimonta dura che ha impegnato ogni singolo componente della squadra al 101%. Provo tanta soddisfazione perché in gara siamo sempre stati veloci e costanti. Questo è l’aspetto che più mi è piaciuto. Con i miei compagni di equipaggio tutto è sempre andato bene e AF Corse ha svolto un lavoro perfetto fra strategia e pit-stop. Siamo stati gli unici a vincere due volte in stagione, a Imola e appunto qui a Monza, credo che siamo campioni con merito e ringrazio tutti quelli che ci hanno creduto, magari sostenendoci anche da molto lontano. Il 2020 però non è ancora terminato. Ci aspetta ancora la tappa di Vallelunga che concluderà la serie Sprint, quindi rimaniamo concentrati per il finale pur iniziando a pianificare il 2021”.