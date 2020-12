M.I.L.F.: “Rain” è la nuova cover tributo ai The Cult

nascono nel 2010 come un nuovo ed eccitante progetto che include un mix di Hard/Rock, Glam/Metal e Punk, e nel 2012 esordiscono con “”, un EP che riscuote numerosi complimenti dalla critica.Nel 2016 firmano il loro primo contratto discografico con la Buil2Kill Records, dando alla luce ““, un disco carico di energia e passione.A Marzo 2018, insieme all’uscita del singolo ““, la band annuncia di aver firmato un contratto di management con Sorry Mom!Nel 2019 firmano con Volcano Records & Promotion con la quale esce l’album “” a inizio 2020, lavoro molto amato dalla critica sia per la sua carica, sia per la notevole produzione.Nello stesso anno firmano un contratto editoriale con The Saifam Group (società che collabora con prestigiosi partner italiani ed internazionali come Sony ATV Publishing. Sony Music, Warner Music, Mediaset – RTI Spa e molti altri).La band ha recentemente cambiato line up ed è ora composta da Simone Galli (Voce), Zip Faster (chitarra, cori), Ciccio (chitarra, chitarra acustica, cori), Laura Fedi (basso) e Mirco Tersigni (batteria).

(Foto Graziella Ventrone)

