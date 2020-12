“Famoso” di Sfera Ebbasta quarto disco più ascoltato al mondo

“Famoso” di Sfera Ebbasta è il quarto disco più ascoltato al mondo: il rapper si piazza dopo BTS, Ariana Grande e Pop Smoke

Sfera Ebbasta continua a collezionare record su record con il suo nuovo disco di inediti, ‘Famoso’, uscito lo scorso 20 novembre per Island Records.

Il lavoro del rapper di Cinisello Balsamo è il quarto disco più ascoltato al mondo nella chart album di Spotify, in classifica dopo BTS, Ariana Grande e Pop Smoke.

Un riconoscimento importante per Sfera e per un progetto che è nato con l’intento di arrivare a livello globale. ‘Famoso’ raccoglie i frutti, però, soprattutto in Italia dove, secondo una prima rilevazione di Fimi/Gfk, è già disco di platino.

L’album, inoltre, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è stato il lavoro italiano più ascoltato su Spotify nel giorno di uscita e rimane il più venduto da gennaio 2019. Le classifiche parlano chiaro: tutti e 13 i brani della tracklist hanno debuttato nelle prime 13 posizioni della classifica singoli di Fimi e nella Top 50 di Spotify e restano stabili nella parte alta della chart.