5G e smart mobility: a Genova parte sperimentazione

Trasporti e infrastrutture: Genova è protagonista di una sperimentazione sul 5G con il Comune di Genova, Cnr, Start 4.0, Amt, Leonardo e Vodafone

Genova è protagonista di una sperimentazione sul 5G con il Comune di Genova, Cnr, Start 4.0, Amt, Leonardo e Vodafone, che si sono aggiudicati il bando pubblico indetto dal ministero dello Sviluppo economico, per realizzare quattro progetti negli ambiti di sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture.

I progetti mirano ad offrire alla cittadinanza la possibilità di comprendere come il 5G apre la strada alla diffusione di servizi rilevanti per la comunità e il cittadino, contribuendo alla realizzazione della città “smart” in cui persone, veicoli e infrastrutture comunicano e interagiscono in tempo reale garantendo maggiore sicurezza.

La sperimentazione è focalizzata, in particolare, sul tema della sicurezza, intesa sia a favore delle persone in scenari di mobilità urbana, sia delle infrastrutture utilizzate dai cittadini: sarà attivato un sistema di monitoraggio tramite droni che trasmetterà dati in alta definizione per una rapida e accurata ricostruzione 3D dell’infrastruttura in esame. Tali informazioni verranno rese immediatamente disponibili al Comune di Genova per la pianificazione di eventuali interventi di manutenzione. Infine, il drone verrà controllato da remoto, abilitando quindi le operazioni di volo condotte in Bvlos in 5G.

Il Cnr contribuisce alla sperimentazione con l’Istituto di matematica applicata e tecnologie informatiche (Cnr-Imati) e l’Istituto di elettronica e di ingegneria dell’informazione e delle telecomunicazioni (Cnr-Ieiit), che hanno importanti competenze in wireless communication, machine learning e visual computing.