Stash dei The Kolors diventa padre: è nata Grace

“È nata Grace ed è la cosa più bella del mondo”. È con queste parole che Stash Fiordispino, frontman dei The Kolors, ha annunciato sui social la nascita della sua primogenita. Si chiama Grace e lei e la mamma, Giulia Belmonte, stanno bene come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

“Io sembro un cretino- si legge nel primo post Instagram da genitore di Stash- che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora. Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!”.

Chi è Giulia Belmonte

Originaria di Atri in Abruzzo, Giulia – quasi 200mila followers su Instagram– è nata il 13 agosto 1995. Ventiquattro anni e una laurea in Scienze della Comunicazione, è stata Miss Abruzzo ed è poi arrivata alle finali di Jesolo nel 2013. È anche influencer e giornalista. Ha partecipato, infatti, a vari programmi regionali.

La relazione con Stash è balzata agli onori della cronaca dopo l’annuncio della gravidanza fatto dal cantante durante Amici Speciali, il programma di Maria De Filippi andato in onda lo scorso maggio.

Da lì in poi, i due ragazzi hanno raccontato sui social l’esperienza dell’attesa. L’ultimo video qualche giorno fa: si vede Stash cantare l’ultima canzone alla figlia nel pancione.