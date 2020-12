Malcolm & Marie arriva su Netflix a febbraio 2021

Girato in 35 mm durante l’estate alla Caterpillar House di Feldman Architecture a Carmel, in California, con un troupe ridottissima a causa del Covid, Malcolm & Marie è un dramma che racconta di un regista (Washington) e della sua ragazza (Zendaya). I due tornano a casa dopo la notte della premiere dell’ultimo film di lui, mentre attendono quello che sarà sicuramente un imminente successo finanziario e di critica. La serata prende una svolta inaspettata quando iniziano ad emergere delle rivelazioni sulle loro relazioni, mettendo alla prova la forza del loro amore.

“Si è realizzato il sogno di ogni attore, anche se è stato un po’ snervante. Mi è venuta un’idea e ho investito anche i miei soldi nel realizzarla. Dico sul serio. Sul set ho anche portato i miei vestiti e mi occupavo di trucco e capelli. È normale sentirsi un po’ insicuri. È stata una delle prime volte in cui mi sono buttata a capofitto in qualcosa. Ne sono davvero orgogliosa. Lavorare con Sam (il regista, ndr) e Marcel (il direttore della fotografia, ndr) è stato speciale e poi John David Washington è una persona geniale e magnifica”, ha dichiarato Zendaya in un’intervista a Elle.

La star di ‘Euphoria’ nonché l’amata MJ nei nuovi film di Spider-Man con Tom Holland nel film appare anche in veste di produttore esecutivo insieme a John David e il rapper e attore Kid Cudi (recentemente apparso in We Are Who We Are, la prima serie di Luca Guadagnino) e Yariv Milchan (figlio del produttore nominato all’Oscar Arnon).