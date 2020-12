I cani inglesi sono ingrassati di 1,2 kg con il lockdown

Durante la quarantena i cani inglesi sono ingrassati in media di 1,2 kg: lo rivela uno studio realizzato da Dog Friendly Retreats

Mantenere un peso sano è spesso difficile per i cani da compagnia quanto lo è per le persone. Uno studio inglese realizzato da Dog Friendly Retreats (una piattaforma che normalmente fornisce informazioni sulle destinazioni di vacanza in cui sono accettati i cani da compagnia che viaggiano con la famiglia), ha effettuato un sondaggio su un campione di 1700 proprietari di cani, acquisendo informazioni durante i mesi del lockdown dovuto alla pandemia. Risultato durante il periodo di blocco totale i cani inglesi sono ingrassati in media di 1,2 chilogrammi. Tuttavia, la ricerca ha evidenziato che la quantità di peso guadagnato varia moltissimo tra le razze canine. Inoltre, secondo i dati forniti dalla Pet Food Managers Association, il 51% dei cani nel Regno Unito è già in sovrappeso, quindi mettere su anche qualche chilo in più potrebbe essere problematico per la loro salute. Al primo posto dei cani che hanno preso più peso ci sono i Labrador Retrievers, seguiti dai Bouledogue francesi, bassotti,beagle, pastori tedeschi,cocker,West Highland Terrier, Shih Tzu e Chihuahua. Per alcune delle razze più piccole, questi aumenti di peso sono molto significativi. Ad esempio, per il bulldog francese, il cui peso medio è di circa 10 chili, l’aumento di peso di 1,7 chili corrisponde a un aumento del 16% della massa corporea.

I ricercatori hanno chiesto ai proprietari dei cani i motivi per cui ritengono che il loro cane abbia preso peso. Più della metà degli intervistati (52%) ha ritenuto che fosse semplicemente perché trascorreva più tempo con il proprio cane. Più giochi, uguale più premi e più cibo. Circa un terzo (33%) dei proprietari di cani ritiene che l’aumento di peso del proprio cane sia dovuto alla mancanza di esercizio fisico perché il numero di passeggiate durante il lockdown è stato notevolmente ridotto. Infine, un dato interessante che è emerso dallo studio è la correlazione tra la presenza di bambini nelle famiglie dei cani e l’aumento di peso: il 59% dei cani che vivono in famiglie con bambini non sono aumentati di peso durante il lockdown.