High School Musical: su Disney+ lo speciale Natale

High School Musical: su Disney+ arriva lo speciale di Natale. Sarà disponibile sulla piattaforma dall’11 dicembre, guarda il trailer

Disney+ si prepara per accogliere il debutto di High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale, in arrivo sulla piattaforma di streaming venerdì 11 dicembre. Da venerdì 20 novembre, invece, la colonna sonora dello speciale sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Quindi, scaldate la voce!

LE ANTICIPAZIONI DELLA SECONDA STAGIONE DI HSM

L’annuncio dello speciale natalizio è stato accompagnato dal trailer, che include un’anteprima di The Perfect Gift, tra le canzoni dell’attesissima seconda stagione della serie, scritta e interpretata da Joshua Bassett (nel cast di High School Musical: The Musical: La Serie).

Oltre a The Perfect Gift, la colonna sonora e lo speciale come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) offriranno ai fan un’anticipazione di Something In The Air, il primo importante numero musicale presente nella seconda stagione della serie.

LA STORIA

High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale vede Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Mark St. Cyr e Kate Reinders condividere i loro ricordi d’infanzia delle vacanze, i regali migliori (e i più imbarazzanti), le loro tradizioni preferite e le foto di famiglia.

I BRANI DELLA COLONNA SONORA DELLO SPECIALE NATALIZIO DI HSM

This Christmas (Hang All The Mistletoe) – interpretata da Sofia Wylie

The Perfect Gift – scritta e interpretata da Joshua Bassett

Feliz Navidad – interpretata da Frankie Rodriguez e Joe Serafini

The Hanukkah Medley – interpretata da Julia Lester

Last Christmas – interpretata da Matt Cornett

White Christmas – interpretata da Larry Saperstein

Little Saint Nick – interpretata da Joshua Bassett e Matt Cornett

Believe – interpretata da Dara Reneé

What Are You Doing New Year’s Eve – interpretata da Kate Reinders e Mark St. Cyr

River – interpretata da Olivia Rodrigo

Something In The Air – interpretata dal cast della seconda stagione di High School Musical: The Musical: La Serie

That’s Christmas To Me – interpretata da Frankie Rodriguez, Kate Reinders, Julia Lester e Joe Serafini

Christmas (Baby Please Come Home) – interpretata da Dara Reneé

Le clip in anteprima e i video musicali tratti da High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale saranno disponibili sul canale VEVO di Disney Music.

I produttori esecutivi sono il creatore e produttore esecutivo di High School Musical: The Musical: La Serie, Tim Federle (nominato ai Golden Globe e agli Oscar per Ferdinand) e Ashley Edens (Dancing With the Stars). La serie ha ottenuto ottime recensioni di critica e pubblico e recentemente ha ricevuto il 2020 GLAAD Media Award per il Miglior Programma per Bambini e Famiglie.