Gli Oreo firmati Lady Gaga in vendita nel 2021

Arrivano nei supermercati i biscotti Oreo in edizione limitata ispirati a “Chromatica” di Lady Gaga: saranno in vendita nel 2021

Il gusto dolce di Oreo incontra la grinta di Lady Gaga nei nuovi biscotti in edizione limitata ispirati a ‘Chromatica’, sesto album in studio della pop star. La limited edition è caratterizzata da due Oreo Golden di colore rosa acceso, con dettagli in rilievo del disco, ripieni di una crema verde al sapore di vaniglia. In arrivo nel 2021, i biscotti ‘Lady Gaga x Oreo’ saranno disponibili in confezioni da sei. Un’altra collaborazione di rilievo per un’edizione limitata dei biscotti che già hanno avuto Chiara Ferragni come testimonial.

La collaborazione non si ferma qui. A partire dal 15 dicembre i fan di Lady Gaga potranno visitare il sito www.SingItWithOreo.com per lasciare degli ‘Oreograms’, messaggi musicali destinati ai propri cari. Ognuna di queste dediche si trasformerà immediatamente in una canzone che potrà essere condivisa con amici e parenti sui social media. L’iniziativa darà modo di vincere gadget e un’esperienza unica con la cantante.

Infine, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Oreo sponsorizzerà la ‘Born This Way Foundation’, l’organizzazione no-profit di Lady Gaga impegnata a sostenere il benessere dei giovani e a responsabilizzarli per creare un mondo più gentile e coraggioso.