Oreo griffati Chiara Ferragni: il costo non cambia

Nei supermercati italiani arrivano i biscotti Oreo in edizione limitata, griffati da Chiara Ferragni: costano come un normale pacchetto

Dopo le polemiche legate all’acqua Evian brandizzata Chiara Ferragni, al costo di 8 euro a bottiglietta, ora arrivano al supermercato i famosi Oreo al sapore dell’imprenditrice digitale. I biscotti #OreoByChiaraFerragni sono confezionati in uno speciale packaging di colore rosa, bianco e l’iconico azzurro del brand Oreo. Sulla confezione inoltre appaiono i famosi occhietti, simbolo di Chiara Ferragni Collection.

Gli speciali Oreo, come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno in edizione limitata e si potranno acquistare in qualunque supermercato per tutta la prima settimana di marzo, al costo di un normale pacchetto. Non è finita qui. Con l’acquisto di due confezioni (non necessariamente brandizzati Ferragni) si potrà partecipare ad un concorso, che darà la possibilità di vincere alcuni pezzi della collezione dell’imprenditrice digitale più influente del mondo.