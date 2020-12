Diabete: da Lilly e Ypsomed il microinfusore di insulina

Diabete: Lilly e Ypsomed collaboreranno allo sviluppo di un sistema automatizzato per la somministrazione di insulina con un microinfusore

Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) e Ypsomed (SWX: YPSN) hanno annunciato di aver sottoscritto un accordo globale non esclusivo per lo sviluppo di un sistema automatizzato di somministrazione dell’insulina nell’ambito delle soluzioni per il diabete fornite da Lilly. In base ai termini dell’accordo, Lilly commercializzerà il sistema, che è attualmente in fase di sviluppo e includerà un microinfusore di insulina, sviluppato e prodotto da Ypsomed.

Il microinfusore Ypsomed è commercializzato in Europa dal 2016. Disponibile in 21 Paesi con il nome di mylife™ YpsoPump®, questo microinfusore si distingue per le sue dimensioni ridotte e il suo esclusivo touch screen con icone. Lilly commercializzerà negli Stati Uniti e in Europa una versione di questo microinfusore munita di un sensore per il monitoraggio continuo del glucosio (CGM) e di una tecnologia automatizzata di erogazione dell’insulina. Il microinfusore utilizzerà cartucce pre-riempite di insulina rapida di Lilly.

“Lilly si impegna a fornire soluzioni che soddisfino le esigenze della comunità di pazienti con diabete e a rendere disponibili più opzioni per aiutarli a gestire meglio la malattia”, ha dichiarato Marie Schiller, Vice President of Product Development for Connected Care and Insulins di Lilly. “Le persone che necessitano di insulina, insieme agli operatori sanitari, hanno bisogno di strumenti semplici ed efficaci, che permettano di ottenere risultati migliori, e Ypsomed sta sviluppando un sistema automatizzato per la somministrazione di insulina con una serie interessante di caratteristiche che possono aiutare a soddisfare tale esigenza”.

Ypsomed prevede di presentare nel 2022 alla Food and Drug Administration americana una versione di YpsoPump® per la quale chiederà l’autorizzazione all’impiego nella somministrazione automatizzata di insulina. Se il microinfusore verrà autorizzato, Lilly avrà i diritti esclusivi per commercializzarlo negli Stati Uniti.

“Siamo entusiasti di collaborare con Lilly per rendere disponibile il nostro microinfusore negli Stati Uniti e permettere alle persone con diabete di ottenere risultati migliori attraverso soluzioni connesse”, ha dichiarato Simon Michel, CEO di Ypsomed. “La gestione del diabete con l’insulina è già abbastanza complessa e, proprio per questo, abbiamo sviluppato un microinfusore che fosse facile da capire e da utilizzare. Il nostro obiettivo è supportare le persone che convivono con il diabete attraverso una gestione dell’insulina app-centrica, dati del CGM e algoritmi avanzati. Collaborare con Lilly per portare sul mercato una piattaforma olistica è un passo importante di questo viaggio iniziato nel 1984, con l’introduzione sul mercato del primo microinfusore di insulina al mondo”.

Gruppo Ypsomed

Il Gruppo Ypsomed è leader nello sviluppo e produzione di sistemi di iniezione e infusione per l’automedicazione e un riconosciuto specialista della gestione del diabete con oltre 30 anni di esperienza. In qualità di leader nell’innovazione e nella tecnologia, Ypsomed è il partner preferito delle aziende farmaceutiche e biotecnologiche per la fornitura di penne, autoiniettori e sistemi di infusione per la somministrazione di farmaci liquidi. Promuove e vende il proprio portafoglio prodotti con il brand ombrello mylife™ Diabetescare direttamente ai pazienti o attraverso farmacie e cliniche e con il brand YDS Ypsomed Delivery Systems come business-to-business alle aziende farmaceutiche. L’azienda ha sede a Burgdorf, Svizzera. Opera con una rete globale di siti produttivi, filiali e distributori. Il Gruppo Ypsomed impiega quasi 1.800 dipendenti. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.ypsomed.com.

Eli Lilly and Company

Lilly è un’azienda leader a livello globale nel settore sanitario, capace di coniugare la cura dei pazienti con la ricerca, al fine di migliorare la vita delle persone di tutto il mondo. Fondata oltre un secolo fa da un uomo determinato a realizzare farmaci di alta qualità che rispondessero a esigenze reali, l’azienda rimane ancora oggi fedele a questa mission in ogni sua attività. In tutto il mondo, il personale di Lilly lavora per scoprire e mettere a disposizione delle persone che ne hanno bisogno farmaci in grado di cambiare la loro vita, per ampliare le conoscenze e migliorare la gestione delle malattie e per contribuire al benessere delle comunità attraverso attività filantropiche e di volontariato. Per ulteriori informazioni su Lilly, consultare i siti www.lilly.com e www.lilly.com/newsroom/social-channels.