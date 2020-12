Cimini online con il nuovo singolo “Scuse”

Cimini online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Scuse”: il brano del cantautore calabrese fuori per Garrincha Dischi

tre anni esatti dal fortunato esordio con il cult “La Legge di Murphy”, torna in grande spolvero di CIMINI: “Scuse” è il nuovo singolo in uscita per Garrincha, un’irriverente fotografia dei nostri tempi dal ritornello indelebile già dopo il primo ascolto.

Un brano denso di immagini variopinte che, grazie all’originalissimo featuring con l’illustratrice Noemi Vola che firma l’artwork della copertina, supera i confini tra i linguaggi traghettando il progetto verso un inedito innesto crossmediale.

La produzione del brano è affidata ad alcuni dei più accreditati protagonisti della scena nostrana: Enrico “Carota” Roberto (Lo Stato Sociale), Nicola Roda (Keaton), Fabio Gargiulo (Ramazzotti, Annalisa, Michielin) e Andrea Suriani (Salmo, Calcutta, Coez) sono impegnati a vestire i brani del songwriter di stanza a Bologna, avvicendandosi nelle varie fasi come in una staffetta creativa.

CIMINI

Cantautore calabrese di stanza a Bologna, nel 2016 viene notato dall’etichetta Garrincha Dischi dopo due dischi e un primo tour lungo lo Stivale. Il 15 novembre 2017 comincia un nuovo percorso con il primo singolo “La legge di Murphy”, lanciato da una fortunata campagna promozionale che gli frutterà l’attenzione dei più importanti media nazionali. Il brano diventa presto un cult della scena indie-pop nostrana e apre le porte al successo dell’album “Ancora Meglio”, pubblicato il 9 Marzo 2018. Un tour di oltre 100 concerti nei più importanti club e festival italiani vale a CIMINI la necessaria credibilità per entrare a pieno titolo tra gli artisti di riferimento del panorama indipendente italiano. Nello stesso periodo entrano in rotazione radiofonica i brani “A14” e “Tokyo” e, dopo una breve pausa, a maggio 2019 esce il singolo “Anime Impazzite”, cui fa seguito l’ultima parte di tour che chiude il cerchio di questo fortunato “nuovo inizio”. L’atteso nuovo album è previsto nella primavera 2021, ancora una volta in uscita per Garrincha Dischi.

NOEMI VOLA

Noemi Vola è nata nel 1933 a Bra, una piccola città del Nord Italia. E’ autrice e illustratrice di tre libri pubblicati da Corraini: Da Qui a Molto Lontano (2019), Un libro di cavalli rivoluzionari (2018) e Un orso sullo stomaco (2017), selezionato per la mostra 100 Outstanding Picturebooks Exhibition curata dPICTUS alla Frankfurt Book Fair 2018. Il suo libro FIM? Isto Nao Açaba Assim (Planeta Tangerina, 2018 ha vinto l’ International Serpa Picturebook Prize nel 2017 ed è stato attualmente tradotto in cinque lingue. Ha collaborato con magazine italiani e stranieri tra cui Vogue Bambini, Mousse, Molla, WEE, AWW.