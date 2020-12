Carpi è la capitale del gioco d’azzardo

“Carpi è al primo posto in Emilia-Romagna, tra le città con oltre 50.000 abitanti, per quanto ‘giocato’ d’azzardo dai propri cittadini: 2.179 euro pro capite nel 2019, neonati compresi. Si è raggiunta così l’incredibile spesa di 158.287.694 euro nel 2019“. E la differenza tra giocate e vincite “è di 34 milioni di euro, letteralmente bruciati e sottratti ai bilanci familiari. Una cifra che corrisponde a 468 euro pro capite, sempre neonati compresi”. Lo segnala Federconsumatori, il cui presidente modenese Marzio Govoni cita in città anche la vincita di un milione al gioco ‘Million day’, il 15 novembre, segnalata nella tabaccheria di un centro commerciale.