Su Orler Tv la serie The Gallery racconta l’arte

Il mondo del mercato dell’arte è complesso e stratificato ma, allo stesso tempo, affascinante e poco conosciuto. Proprio per questo durante il lockdown è nata una nuova serie tv intitolata The Gallery. Concepita da Antonio Orler e Laura Galigani e interamente girata all’interno della Galleria Orler di Venezia Mestre, la serie mescola commedia e sentimento, sullo sfondo della vita di una galleria d’arte contemporanea italiana.

In onda ogni sabato alle ore 18:00 su “ORLER TV” (canali 867 di Sky e 144 del digitale terrestre), The Gallery racconta in modo vivace e spiritoso questa realtà, giocando coi suoi usi e costumi, ironizzando sui suoi stereotipi e regalando al pubblico aneddoti e curiosità su opere e artisti.

LA TRAMA

Una galleria d’arte nei pressi di Venezia… non esattamente affollata di clienti. Un po’ a causa del clima sonnacchioso della zona, un po’ per la simpatica indolenza del personale: Manuel, il barista che sogna di diventare una popstar e Fuxia, giovane addetta alle pulizie e aspirante artista, non sono precisamente due stakanovisti e la vita della galleria procede tranquilla e monotona. Ma le cose sono destinate a cambiare con l’arrivo della nuova gallerista: Linda Tagliapietra, plurilaureata e fresca di master a New York. Dura, esigente, perfezionista, in poco tempo Linda rivoluziona la galleria e mette in riga Manuel e Fuxia, non proprio entusiasti della novità. Con Linda arriva anche il suo assistente, Ferdi, viziato e capriccioso “figlio di papà” costretto dalla famiglia a rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare una volta per tutte. Magicamente, le cose iniziano a funzionare: fioriscono mostre, eventi, vernissage frequentatissimi. Persino gli aperitivi migliorano, come può constatare Carla, la cliente “affezionata”, più interessata al bar che alle opere. Tra Ferdi e Fuxia – diversi tra loro come il giorno e la notte – scatta una buffa e tenera competizione, mentre Manuel si accorge che Linda non è lo sciacallo intransigente che sembra. Dopotutto, ognuno di noi ha debolezze e fragilità. Dal canto suo, Linda è sempre più incuriosita dall’animo creativo e genuino di Manuel… che sia vero che gli opposti si attraggono?