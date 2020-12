Chaos Walking: prime foto del film con Ridley e Holland

LA STORIA

Al cinema (ma non è sicuro spiega la Dire Giovani) dal 22 gennaio 2021, il film diretto da Doug Liman e scritto da Patrick Ness e Christopher Ford racconta la storia di due improbabili compagni (interpretati da Ridley e Holland) che si imbarcano in una pericolosa avventura attraverso le terre selvagge di un pianeta inesplorato, mentre cercano di sfuggire ad una realtà pericolosa e disorientante, in cui i pensieri interiori di tutti sono visti e ascoltati da chiunque.

IL CAST

Nel cast, oltre a Ridley e Holland, Mads Mikkelsen, Cynthia Erivo, Nick Jonas, David Oyelowo e Kurt Sutter.

Domani, 19 novembre, sarà diffuso il trailer di Chaos Walking. Nell’attesa ecco il teaser trailer rilasciato da IGN.