Andrea Passalacqua nuovo Dg di bluebird bio Italia

Andrea Passalacqua nominato direttore generale per l’Italia di bluebird bio, biotech specializzata nella ricerca e nello sviluppo di terapie cellulari e geniche sperimentali

Andrea Passalacqua è stato nominato direttore generale di bluebird bio Italia, l’affiliata italiana dell’innovativa società biotech, con headquarter a Cambridge, MA, negli Stati Uniti, specializzata nella ricerca e nello sviluppo di terapie cellulari e geniche sperimentali per il trattamento di malattie genetiche severe e alcune forme tumorali.

Passalacqua entra a far parte dell’azienda in un momento importante del percorso di crescita di bluebird bio nel Paese mentre si prepara per il lancio della sua prima terapia genica, atteso per il prossimo anno.

“Sono lieto di dare il benvenuto in bluebird bio ad Andrea in questo periodo particolarmente eccitante per la nostra azienda” ha affermato Nicola Heffron, Head of Europe di bluebird bio. “Con il suo arrivo, il nostro leadership team europeo continua rafforzarsi, mentre ci prepariamo a introdurre le nostre terapie geniche in Italia e nel mondo. La conoscenza di Andrea del mondo farmaceutico, dell’area ematologica, delle dinamiche di accesso europeo sono un alto valore aggiunto che ci consentirà di raggiungere con successo il nostro obiettivo di offrire trattamenti innovativi che hanno effetti sull’aspettativa e qualità della vita dei pazienti”.

Prima di entrare in bluebird bio, Passalacqua ha guidato l’area Inflammation & Immunology di Amgen Svizzera e, prima ancora, è stato Director dell’area Hematology, Oncology, Inflammation & Immunology in Celgene sia in Svizzera che in Spagna. Con oltre 15 anni nel settore farmaceutico, Andrea Passalacqua porta con sé una forte conoscenza dell’industria e una solida capacità di leadership avendo ricoperto vari ruoli dirigenziali, sia a livello globale sia locale, nel market access europeo, marketing e gestione aziendale.

Commentando la sua nomina, Passalacqua ha dichiarato: “Sono entusiasta di entrare a far parte di un’azienda dinamica come bluebird bio e di guidare e accompagnare il team italiano in un momento di grande evoluzione delle terapie innovative e geniche nel nostro Paese. La mia priorità principale sarà di assicurare che le nostre terapie giungano ai pazienti il prima possible garantendo, al contempo, la sostenibilità del sistema Sanitario Nazionale. Per raggiungere questo duplice obiettivo, sarà mio compito instaurare un approccio collaborativo tra bluebird bio Italia e le istituzioni, il personale sanitario, i pazienti ed altri attori rilevanti in modo da trovare soluzioni ottimali per tutte le parti coinvolte”.