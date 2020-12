Here for the holidays: il programma Netflix per Natale

Here for the holidays: su Netflix arriva la programmazione natalizia. Qualche spunto per prepararsi alle serate festive in casa davanti a Pc o Tv

Commedie natalizie, film d’azione e grandi cult, documentari, divertimento per bambini e famiglie, serie tv nuove o da rivedere. Anche su Netflix si comincia a sentire l’aria del Natale con “Here for the Holidays”, la speciale programmazione festiva che vedrà arrivare sulla piattaforma sempre nuovi contenuti nelle prossime settimane.

Ecco qualche spunto della Dire Giovani (www.diregiovani.it) per godersi le lunghe serate a casa ↓

Dal 3 dicembre

Tutto normale il prossimo Natale

Dopo una brutta caduta durante la vigilia di Natale, lo scontroso Jorge perde i sensi e si risveglia un anno dopo, senza ricordi dell’anno trascorso. Presto si rende conto che è condannato a svegliarsi alla vigilia di Natale, dovendo fare i conti con ciò che l’altro sé ha fatto negli altri 364 giorni dell’anno.

Dal 27 novembre

Torno per Natale

Una mini-serie natalizia in tre parti con protagonista Luke Mockridge – uno dei comici tedeschi più famosi – nei panni del perdente Bastian che torna a casa per Natale solo per venire a sapere che suo fratello si sta ora frequentando con la sua ex-fidanzata. Mentre i fratelli continuano a litigare durante il periodo natalizio, Bastian non si accorge che i genitori stanno nascondendo qualcosa…

Dal 1 dicembre

I film della nostra infanzia: le feste

Questa serie offre uno sguardo approfondito su due film natalizi iconici (“Elf” e “The Nightmare Before Christmas”) facendo ricorso a video dietro le quinte e interviste al cast e alla troupe cinematografica.

Dal 4 dicembre

The Great British Baking Show: Holidays: stagione 3

In questa stagione otto fornai tornano a gareggiare per la corona mentre si sfidano nella realizzazione di prelibatezze invernali.

Dal 16 dicembre

How to Ruin Christmas: Il Matrimonio

Quando la deludente e ribelle della famiglia, Tumi Sello, si unisce a malincuore alla sua famiglia disfunzionale per Natale, per la prima volta dopo anni, non è il lieto ritorno della figliol prodiga che tutti si aspettavano. Tumi riesce a rovinare il matrimonio natalizio della sorella minore prima ancora che abbia luogo, e trascorre i 6 giorni successivi cercando freneticamente di sistemare tutto

Dal 18 dicembre

Natale con uno sconosciuto: Stagione 2

Giusto in tempo per le vacanze, una nuova stagione della deliziosa serie norvegese ritorna a dicembre.

Disponibile dal 18 novembre

Holiday Home Makeover con Mr. Christmas

Benjamin Bradley, meglio conosciuto come Mr. Christmas, è un veterano del settore del design di interni con una sana ossessione per il periodo natalizio. Mr. Christmas invita gli spettatori a partecipare a un viaggio verso la stagione natalizia e a prendere ispirazione per portare le decorazioni per le proprie case e le tradizioni ad un livello successivo.

Dal 27 novembre

Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker

Direttamente da Shondaland, Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker mette in luce la carriera della pluri premiata intrattenitrice Debbie Allen e segue il suo gruppo di giovani ballerini mentre si preparano per la produzione annuale di Allen “Hot Chocolate Nutcracker”.

Disponibile dal 20 novembre

Natale eXtraterrestre

Quando una razza di alieni cleptomani tenta di rubare la gravità terrestre per prendere tutto ciò che c’è sul pianeta in maniera più semplice, solo lo spirito del Natale di un piccolo alieno di nome X potrà salvare il mondo.

Disponibile dal 25 novembre

Qualcuno salvi il Natale: Seconda parte

Sono passati due anni da quando i fratelli Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis) salvarono il Natale e molte cose sono cambiate. Quando un misterioso, magico piantagrane di nome Belsnickel minaccia di distruggere il Polo Nord ed eliminare il Natale una volta per tutte, Kate e Jack vengono inaspettatamente catapultati in una nuova avventura con Babbo Natale (Kurt Russell). Scritto e diretto da Chris Columbus (Mamma ho perso l’aereo, Harry Potter) e con la partecipazione di Goldie Hawn, il film è un’avventura ricca di azione per tutta la famiglia.

Dal 9 dicembre

Ashley Garcia: anche i geni si innamorano – Natale

Un raduno festoso prende una strana piega quando Ashley batte la testa e intravede il suo futuro con Tío, Tad, Stick e Brooke.

Dall’11 dicembre

Hank e il camion dei rifiuti: È Natale!

Quando Hank scopre che Camion dei Rifiuti non sa cosa sia il Natale, si propone di mostrare a lui e ai loro amici la magia del Natale. E fortunatamente per Babbo Natale, gli amici sono pronti appena in tempo per salvare il Natale.