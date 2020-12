Gossip: Rihanna e A$AP Rocky si sono fidanzati

Da amici a fidanzati, Rihanna e A$AP Rocky sono una coppia: a riferirlo a People è una fonte vicina ai due

A lungo amici e adesso fidanzati. Rihanna e A$AP Rocky sarebbero diventati una coppia. A riferirlo è una fonte a People, dopo che i due erano stati avvistati a New York a cena con degli amici lo scorso weekend.

I rumors su una possibile relazione, però, circolavano da inizio anno, da subito dopo la fine del rapporto della popstar con il miliardario Hassan Jameel con il quale ha rotto dopo 3 anni.

Rihanna e A$AP sono sempre stati molto vicini e più volte i due hanno frequentato numerosi eventi e sfilate insieme, la più celebre quella di Louis Vuitton a Parigi nel 2018. Rihanna ha lavorato con il collega al remix di “Cockiness” ed è apparsa nel video di “Fashion Killa” del rapper.

A dicembre 2019 è volata fino in Svezia per assistere a un suo concerto, riprogrammato dopo l’arresto dell’artista statunitense per aggressione. Il 32enne era venuto alle mani con alcuni ragazzi che continuavano a seguirlo e importunarlo per le vie di Stoccolma. Il gruppo avrebbe anche palpeggiato delle donne che si trovavano nei paraggi.

Lo scorso giugno, Rihanna e A$AP hanno collaborato nella nuova campagna di Fenty Skin, la linea di cosmetici della cantante delle Barbados.

Cosa ci sia di veritiero dietro questi rumors non è dato saperlo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Unica cosa certa è A$AP è stato vicino a Rihanna dopo la fine della relazione con Hassan come amico. Se qualcosa sia cambiato in questi mesi rimane un mistero in attesa di conferma.