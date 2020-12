Gli psicologi aiutano a superare il Winter Blues

Ormai abbiamo salutato definitivamente la bella stagione, il cambio degli armadi è stato fatto e ci aspettano davanti a noi i mesi più freddi dell’anno. A questo si aggiunge il fatto che stiamo vivendo un anno fuori dal comune, e sicuramente più complesso e difficile a livello sociale e lavorativo, ed ecco che ci sentiamo stanchi, con poca voglia di fare. Non perdiamoci d’animo, perché se pensiamo di essere vittime della celebre depressione da pandemia, siamo fuori strada: si tratta del Winter Blues, ovvero il disturbo affettivo stagionale. Compare con i primi freddi e l’accorciarsi delle giornate ed è uno stato passeggero.

A questo proposito, gli esperti di Guidapsicologi.it hanno preparato una lista di consigli per superare al meglio il passaggio alla stagione fredda senza sprofondare nella malinconia e imparando a coglierne l’intrinseca bellezza. Non dimentichiamoci che l’inverno è un momento per introspezione, per centrarsi sull’interiorità e rafforzare il contatto con noi stessi.

Quali sono i sintomi del Winter Blues

Conosciuto anche come Seasonal Affective Disorder (SAD), il Winter Blues arriva quando si abbassano le temperature e le ore di luce sono sempre meno. È quello stato per cui non vorremmo uscire dal letto e che in generale colpisce maggiormente le donne rispetto agli uomini, determinato in gran parte anche da fattori ambientali.

Riconoscerlo è semplice. Tra i sintomi più diffusi la mancanza di entusiasmo, basso livello di energia, umore altalenante, a cui si aggiungono improvvisa voglia di piangere, disturbi del sonno, malinconia e senso di appetito amplificato. Una volta riconosciuti i sintomi, basterà armarsi di buona volontà per contrastare questa malinconia invernale e imparare a convivere con essa e, perché no, apprezzare il cambio di stagione.

Consigli per superare il Winter Blues

Per affrontare questo periodo impegnativo dal punto di vista emotivo, gli esperti hanno preparato una lista di consigli che vanno dalla presa di coscienza del cambio stagionale e della sua naturalità, passando per l’alimentazione, l’esercizio fisico, fino al prendersi cura di sé e degli altri, adottando abitudini di vita sane.

Ecco 10 accorgimenti per contrastare il Winter Blues:

La vita è fatta a fasi, le stagioni ci aiutano in questo. Il primo passo per sconfiggere il Winter Blues è accettare che la vita si compone di epoche diverse, ognuna con le proprie caratteristiche, complementari e necessarie per il nostro equilibrio. Proviamo a immaginare una vita in cui sia sempre estate, fatta di luce e ritmi accelerati a oltranza. Il nostro corpo e la nostra mente non reggerebbero. L’inverno, il freddo, il buio servono proprio ad abbassare i ritmi e recuperare le energie. Adeguarsi a questo stato naturale invece di contrastarlo è il modo migliore per stare bene.

Mangiare sano, seguendo la stagionalità. In inverno il nostro corpo ha bisogno di vitamine, acido folico e zinco, fibre e sali minerali. Le zuppe sono un ottimo alleato, soprattutto se ricche di legumi che aiutano a rafforzare il sistema immunitario. Consumare pasti caldi quando fuori fa freddo, stimola endorfine e regala una sensazione di rassicurante piacere. Tra gli ingredienti che non possono mancare nelle zuppe invernali: farro, orzo, fagioli, lenticchie, erbette, zucca e patate.

Fare esercizio fisico. Si sa che con il freddo la voglia di uscire non è molta. Però andare a fare una corsa di primo mattino o a fine giornata, ben coperti, è un vero e proprio toccasana per il corpo e per l’umore. Se proprio non ci si riesce, si può sempre provvedere con esercizi in casa, tra tutorial di fitness, cyclette e tapis roulant c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Prendersi cura di sé. Dedicare del tempo al proprio benessere, ad esempio concedendosi un bagno caldo ignorando l’orologio, guardare la nostra serie preferita o dimenticarsi del tempo che passa immersi tra le pagine di un libro, sono regali che fanno stare bene a costo zero.

Prendersi cura degli altri. Che sia attraverso chiamate, videochiamate, o di persona con le giuste misure di sicurezza, non trascuriamo i nostri cari. Dare affetto scalda il cuore ed è un gesto di generosità senza paragoni.

Fare cose attività manuali che non si fanno in estate. Imparare a lavorare a maglia, cucinare torte, preparare le decorazioni per Natale, sono tutte attività che in estate non facciamo, l’inverno è la scusa perfetta per imparare o migliorare le nostre abilità manuali.

Prendersi cura della casa. In inverno si passa molto più tempo tra le mura domestiche. Stare in uno spazio che ci fa stare bene, pulito, ordinato e che corrisponda ai nostri gusti è fondamentale per il nostro umore.

Staccare il telefono. La tendenza, quando si esce meno, è quella di rifugiarsi nelle comunicazioni e nelle attività online. Niente di più sbagliato. Il telefono ruba tempo prezioso alla nostra produttività e al nostro riposo, è bene usarlo con moderazione e intelligenza, se non vogliamo avere quella fastidiosa sensazione di non aver concluso niente.

Dormire senza sentirsi in colpa. Il nostro corpo ha bisogno di dormire proprio come ha bisogno di mangiare, e troppo spesso ce ne dimentichiamo. Rimanere di più sotto le coperte se non si hanno impegni impellenti, fare una siesta senza sentirsi in colpa, aiuta a stare meglio e soddisfare i desideri del nostro corpo.