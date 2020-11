Steatosi epatica sottodiagnosticata nei bambini

Steatosi epatica non alcolica: nei bambini con obesità e a più alto rischio è un problema spesso sottodiagnosticato

La maggior parte dei bambini con obesità ad alto rischio di steatosi epatica non alcolica non viene sottoposto a screening, il che potrebbe portare a una sottodiagnosi della condizione. È quanto riportato durante l’ObesityWeek Interactive.

“Nonostante le linee guida di screening, la maggior parte dei bambini con eccesso di peso ad alto rischio di NAFLD non ha un risultato da screening di laboratorio “, ha evidenziato Alyson Goodman, epidemiologo medico nella divisione di nutrizione, attività fisica e obesità presso i Centers for Disease Control Prevenzione.

Secondo le linee guida di gastroenterologia pediatrica del 2017, i bambini di età pari o superiore a 9 anni con sovrappeso e fattori di rischio come adiposità centrale o prediabete e bambini con obesità dovrebbero essere sottoposti a screening per NAFLD utilizzando l’alanina aminotrasferasi (ALT).

È raccomandato uno screening precoce per i bambini con obesità grave o fattori di rischio di storia familiare.

Goodman e colleghi hanno creato un algoritmo per analizzare i dati del 2017 dalla cartella clinica elettronica ambulatoriale IQVIA.

Bambini e ragazzi di età compresa tra 2 e 19 anni con almeno un BMI registrato sono stati inclusi nello studio, con BMI calcolato utilizzando misurazioni di altezza e peso nello stesso giorno. I ricercatori hanno raccolto dati su altezza e peso, risultati dell’ALT, codici diagnostici NAFLD, eventuali farmaci utilizzati e dati demografici.

I risultati dell’ALT, i codici diagnostici NAFLD e i farmaci sono stati raccolti 1 anno prima e 1 anno dopo la data di BMI registrata nel 2017.

I giovani sono stati classificati come aventi ALT elevata se il risultato era pari o superiore a 22 UI/L per le ragazze e 26 UI/L o superiore per i ragazzi.

I ricercatori hanno definito “sospetta NAFLD” un BMI dell’85 ° percentile o superiore e ALT elevata, o una diagnosi correlata alla NAFLD.

Dei 2,4 milioni di bambini nella popolazione dello studio, il 16% era in sovrappeso, il 18% aveva l’obesità e il 6% aveva un’obesità grave. Solo il 3% dei bambini aveva un risultato ALT registrato. Solo lo 0,2% dei bambini nella popolazione in studio aveva una diagnosi correlata alla NAFLD, incluso solo lo 0,1% dei bambini con sovrappeso o obesità.

Per i bambini che avevano un risultato del test, la prevalenza di ALT risultava aumentata con l’aumento del peso. Tra i bambini con peso “sano”, il 26% aveva un’ALT elevata, mentre il 33% dei partecipanti con sovrappeso aveva un’ALT elevata e il 49% con obesità ha riportato un risultato di ALT elevato.

Se suddiviso per età, il 50% dei bambini con obesità di età pari o superiore a 9 anni aveva un’ALT elevata, rispetto al 41% dei bambini con obesità di età compresa tra 2 e 8 anni.

Per quelli con obesità grave, anche i bambini di età pari o superiore a 9 anni avevano una prevalenza maggiore rispetto ai bambini più piccoli (58% contro 51%).

L’ALT elevata era maggiormente prevalente nei ragazzi rispetto alle ragazze nella categoria dell’obesità (55% contro 44%) e nel gruppo dell’obesità grave (64% contro 50%).

I bambini di etnia asiatica e i partecipanti classificati come “altri” per l’etnia avevano una maggiore prevalenza di ALT elevati rispetto ai bambini neri, bianchi e ispanici nelle categorie di peso in sovrappeso, obesità e obesità grave.

Sono stati identificati 14.602 partecipanti con sospetta NAFLD, di cui 10.911 avevano obesità e 5.745 obesità grave. Nei giovani con obesità e sospetta NAFLD, l’89% aveva almeno 9 anni e il 54% erano ragazzi. Goodman ha affermato che i risultati rivelano carenze nelle attuali pratiche di screening per NAFLD e sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio le barriere che il personale sanitario e le famiglie devono affrontare con lo screening e l’identificazione della malattia.

“C’è un sostanziale margine di miglioramento nello screening clinico e nella diagnosi di NAFLD, che può portare all’identificazione precoce della NAFLD e all’inizio del trattamento con interventi di gestione del peso basati sull’evidenza”, ha detto Goodman a Healio.