SlimeFest 2020: ecco tutti i protagonisti

Da Leo Gassmann a Shade, ecco i protagonisti di SlimeFest 2020: l’appuntamento è per l’11 dicembre su Nickelodeon

Il Tre, Leo Gassmann, Ludwig, Random e Shade sono gli artisti che si esibiranno a SlimeFest 2020, lo show televisivo che andrà in onda venerdì 11 dicembre alle ore 20.00 su Nickelodeon, Sky 605.

Per Il Tre, Leo Gassmann, Ludwig e Random sarà la prima volta a SlimeFest mentre per Shade è un po’ come tornare a casa, visto che questa è la sua quarta partecipazione allo show di cui è stato anche conduttore per un’edizione.

Come sempre SlimeFest è sinonimo di musica ma anche di tanto divertimento grazie a tutta la squadra dei creator i cui nomi sono già stati annunciati nelle scorse settimane: Giorgia Malerba, Giorgio Solfrizzi, Marta Losito, Michelle Cavallaro , Noa Planas e Swami Caputo, oltre a Cecilia Cantarano e Valeria Vedovatti.

Molti di loro sono già carichi e pronti grazie “Road to SlimeFest”: sono, infatti, loro i protagonisti dei video che sono disponibili sia sul sito che sulle pagine social di Nickelodeon, Instagram, Facebook, Twitter e Youtube.

Abbiamo già visto Swami Caputo che ci ha sorpresi con la super ricetta slime alla frutta fatta nel laboratorio, mentre Marta Losito ha inventato un fantastico make-up a tema slime, perfetto per lo show. E molte altre sono le sorprese in arrivo.

L’edizione 2020 della kermesse, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà un’edizione tutta nuova, completamente ripensata per mettere al primo posto la salute e la sicurezza di tutti e al contempo non smettere di far divertire. “Big Babol è main partner di SlimeFest 2020.