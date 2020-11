L’incredibile storia dell’Isola delle Rose arriva su Netflix

La storia, in alcuni punti romanzata, dell’ingegner Rosa e della sua isola d’acciaio di 400 metri quadri è diventata all’epoca un vero e proprio caso nazionale: un ragazzo bizzarro contro tutto e tutti che ha inseguito la sua libertà, il suo desiderio di realizzare un’utopia in un momento storico in cui, come ha raccontato Elio Germano, interprete di Rosa, “si faceva a gara a chi la faceva più strana, questa è una cosa che mi ha molto colpito rispetto al clima di omologazione di oggi in cui tutti cercano di avere dei like, quindi di essere adeguati agli altri invece di differenziarsi. Questa gara ad essere più strambi di tutti gli altri è stato il vero motore di questo personaggio: la sua non era un’impresa ideologica, era l’idea di poter fare una cosa molto grande da solo. Mi ha colpito questa cosa perché oggi la gara è a sparire o a nascondersi“. L’attore protagonista ha poi concluso: “Oggi l’idea di libertà è declinata al ribasso, penso alle persone che non hanno libertà di accedere alle cure, alle istituzioni, alle dimore e all’istruzione. Tutto il resto è in più da riconquistare insieme. Oggi, soprattutto dopo la pandemia, ci siamo ritrovati insieme nella difficoltà di non poter sognare e già l’idea stessa di poter pensare al futuro mi sembra importante. Un film così ci aiuta ad alleggerirci“.