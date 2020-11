LEGO Super Mario: arrivano i nuovi set interattivi

LEGO Super Mario, annunciati i nuovi set interattivi: assieme ai nuovi Pack Personaggi saranno lanciati il 1° gennaio 2021

Nuove ambientazioni e personaggi che arricchiranno il mondo dell’idraulico più amato di sempre. LEGO e Nintendo hanno presentato la nuova gamma di set interattivi di mattoncini dedicati a Super Mario. La collezione si aggiunge ai numerosi prodotti lanciati all’inizio di quest’anno.

Tra i nuovi set, c’è Costruisci la tua avventura – Maker Pack, una cassetta degli attrezzi creativa, che permette di personalizzare completamente la costruzione di LEGO Super Mario, il tempo di gioco e i modi per guadagnare monete. Utilizzando la Customisation Machine inclusa nel Maker Pack, è possibile cambiare il modo in cui LEGO Mario reagisce a tre Special Bricks, offendo nuove possibilità di gioco, con tante emozioni e sorprese. Il Maker Pack introduce anche un nuovo tubo di partenza speciale che rimescolerà le regole del gioco, in quanto i giocatori sono sfidati a raggiungere il palo della porta in meno tempo, ma con maggiori ricompense in palio. Il Maker Pack è coposto di 366 pezzi, tutti selezionati per garantire che i bambini possano liberare la loro creatività e personalizzare i loro livelli per se stessi o per gli altri giocatori.

Gli altri set sono Incontro nella giungla di Categnaccio – Pack di espansione, La sfida rompicapo della Pianta Piranha – Pack di espansione, La palude velenosa di Torcibruco – Pack di espansione, Mario pinguino – Power Up Pack e Mario tanuki – Power Up Pack.

E’ stata annunciata anche la Serie 2 dei Pack Personaggi LEGO Super Mario, tutti dotati di un action tag che LEGO Mario può leggere per i fan, affinchè siano facilmente integrati nel gioco. La Serie 2 presenta dieci nuovi personaggi da collezionare e da costruire. Grazie al pack a sorpresa, i fan scopriranno solo all’apertura se ad entrare a far parte della loro collezione sarà un Huckit Crab, Spiny Cheep, Ninji, Foo, Parachute Goomba, Fly Guy, Poison Mushroom, Para-Beetle, Thwimp o un Bone Goomba.

I nuovi set interattivi e i nuovi personaggi daranno ai fan la possibilità, tra l’altro, di far scivolare LEGO Mario sulla pancia come Mario pinguino o di farlo girare come Mario tanuki. I set includeranno anche nemici molto amati, tra cui le Piranha-Plants, Larry, un Goomba, Wiggler e Koopa Paratroopa, che possono essere sconfitti o con cui si può giocare per ottenere dei premi a moneta.

Tutti i set interattivi e i personaggi sono compatibili tra loro, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it): i fan possono così combinare i set e i personaggi annunciati oggi con lo Starter Pack e con tutti gli altri prodotti LEGO Super Mario rivelati a giugno di quest’anno.