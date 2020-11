Previsioni meteo 29 novembre: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 29 novembre: piogge e locali rovesci sulle regioni del Centro-Sud, clima più asciutto al Nord

Condizioni meteo ancora instabili sulle Isole Maggiori, già duramente colpite nella giornata di ieri dal maltempo con vittime e dispersi, e sulle regioni meridionali a causa dell’arrivo di una intensa perturbazione. Le piogge non daranno tregua anche nella giornata di oggi, e ad essere interessate dall’allerta saranno ancora Sardegna, Sicilia e quasi tutte le zone del Sud peninsulare. Clima più asciutto, invece, al Nord.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il mese di dicembre vedrà invece un cambiamento del tempo, con il ritorno della stabilità. Trova invece ulteriori conferme un deciso peggioramento nella seconda parte della prossima settimana con freddo e neve sulle regioni adriatiche.

Intanto per oggi, domenica 29 novembre, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con deboli precipitazioni solo sull’Emilia Romagna, ampi spazi di sereno su Alpi e Liguria. Al pomeriggio nubi irregolari in pianura ma con tempo stabile, più sole sulle Alpi. In serata non sono attese variazioni di rilievo con cieli parzialmente nuvolosi, nubi basse in Val Padana.

Al Centro al mattino piogge sparse fra Marche e Abruzzo, altrove cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio ancora molte nuvole con fenomeni sparsi lungo il versante Adriatico e localmente intensi sull’Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sull’Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Deboli nevicate in Appennino dai 1800 metri.

In Toscana tempo stabile nel corso della giornata con ampie schiarite alternate ad innocui addensamenti; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Al Sud e sulle Isole al mattino maltempo con piogge e temporali anche localmente intensi su Puglia, Molise, Basilicata e Sicilia, più deboli altrove. Al pomeriggio ancora maltempo su tutti i settori con piogge più intense fra Molise e Puglia e sulla Sicilia. In serata ancora tempo instabile con piogge sparse su regioni Peninsulari e Sicilia, migliora sulla Sardegna.

In Calabria tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutti i settori, fenomeni localmente più intensi sullo Ionio; in serata si attendono ancora precipitazioni su gran parte della regione, più asciutto lungo la costa tirrenica settentrionale.

Temperature minime in lieve calo sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione.

