Patrimoniale: scontro tra Salvini e Fratoianni

Patrimoniale, Salvini: “Da arresto immediato”. Replica Fratoianni: “Lasciamolo ai mafiosi che fanno selfie con i politici”

“Il solo fatto di pensare, con questa crisi, con un Natale magro come questo, di tassare chi ha una casa e dei risparmi e’ da regime, e’ da arresto immediato“. Lo dice Matteo Salvini nel corso di un’intervista a Il caffe’ della domenica su Radio 24 rispondendo a proposito della proposta di una patrimoniale avanzata da Matteo Orfini e Nicola Fratoianni.

LEGGI ANCHE: Manovra, Leu tenta il Pd: una tassa sui super ricchi per trovare 20 miliardi

Non tarda ad arrivare la risposta portavoce nazionale di Sinistra Italiana: “Senatore Salvini l’arresto immediato lasciamolo per mafiosi e ‘ndranghetisti. Magari per quelli che troppo spesso si fanno fotografare nei selfie con qualche esponente politico”.

“Per il resto, noi vogliamo – prosegue l’esponente di Leu – che le poche migliaia dì super-ricchi contribuiscano a far uscire l’Italia dalla crisi, senza pesare come al solito sui ceti medi e popolari. Evidentemente – conclude Fratoianni come riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it) – non è così per il capo dei leghisti.”