Dal Fortuna gold al TideWater Green, i colori del 2021

Il tema del colore è sempre attuale ed urgente quando si parla di stile. Nonostante le nostre uscite in pubblico si siano nell’ultimo anno diradate a causa della pandemia, abbiamo continuato consciamente o inconsciamente ad indossare particolari colori a casa e nelle foto poi pubblicate sui social. Questi colori hanno rappresentato il nostro stato d’animo, le nostre emozioni vissute o desiderate e come tale vanno valorizzate.

Nel suo rapporto annuale sulle tendenze dei colori, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’agenzia americana ‘Shutterstock’, conosciuta principalmente per i suoi servizi di foto stock facilmente scaricabili da Internet (a pagamento), ha stilato una lista di colori che hanno visto una maggiore attività nell’ultimo anno e che sono state più apprezzate e acquistate dai propri utenti. Osservando i dati del codice HEX in ogni pixel (un processo di codifica digitale delle immagini), sono riusciti ad individuare le tonalità che di fatto sono pronte a dominare nell’anno a venire. Questi sono i colori che racconteranno la storia del 2021 e che sicuramente avremo già visto e rivedremo più spesso nelle foto Instagram, Facebook o addirittura in diversi siti ufficiali aziendali e privati nel 2021 per non parlare di vestiti ed accessori da indossare e che si potranno sfoggiare appena possibile:

1. ‘Set Sail Champagne’ (#FAEBD7) o più comunemente color Champagne: morbido, caldo ed avvolgente. Un colore scientificamente definito ‘muto’ perché accompagna diversi colori: dai colori più forti di terra caratterizzati dal marrone, tortora e verdi fino alle varie tonalità di blu e arancio. È un ottimo colore complementare per colori delicati pastello o di forte contrasto;





2. ‘Fortuna Gold’ (#DAA520) o più comunemente color giallo scuro tendente all’oro. È un colore metallico che si sposa bene con il bronzo e i vari tipi di marrone nonché con tutte le combinazioni di giallo e arancione che ricreano la tavolozza autunnale come la terracotta, l’ocra e l’ambra includendo naturalmente anche il nero assoluto. Sulla ruota dei colori il suo complementare è il blu ceruleo. Shutterstock menziona come ‘Fortuna Gold’ si abbini anche con altri toni gioiello, come il viola ametista e il verde turchese. A usare ‘Fortuna Gold’ per le proprie passerelle sono stati Y/Project Fall 2020, JW Anderson e Roksanda;

3. ‘TideWater Green’ (#2F4F4F) o meglio tradotto in italiano come verde acqua di marea presenta delle sfumature gialle e blu che lo rendono un colore molto profondo ed elegante. Il suo colore di base è verde acqua ma è ricco di tonalità grigie, blu e verde. Sulla ruota dei colori il suo complementare è il rosso-arancio mentre le sue controparti triadriche vanno dal verde-giallo al blu/rosso-violetto. Insomma, giocare con questo colore è facilissimo sia per vestirsi che per scattare foto suggestive e multicolori da postare sui social. I designers che hanno sfoggiato il ‘TideWater Green’ in passerella sono stati Ricardo Preto, Georges Obeka ed Oscar de la Renta.