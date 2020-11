Covid, il bollettino di oggi: 20mila casi di positività

Covid, il bollettino di oggi: nelle ultime 24 ore si sono registrati 20.648 nuovi casi di positività su 176mila tamponi e 541 morti

Sono 20.648 i casi di positività al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I morti sono 541. I tamponi effettuati 176.934. Dall’inizio della pandemia si registrano 54.904mila decessi. Gli attualmente positivi sono 795.771.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 176.934 test per il coronavirus (-45 mila rispetto a ieri). Il rapporto tra positivi è tamponi è invariato all’11,7%.

Locatelli: “Si vede la luce”

“Per fine gennaio in Italia, incrociando le dita rispetto alle approvazioni di Fda ed Ema, inizieremo la campagna d’immunizzazione con il vaccino di Pfizer”. Lo annuncia il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’ come riferisce la Dire (www.dire.it).

Locatelli spiega che “c’è grande attesa per i vaccini, di cui uno sembrerebbe addirittura conferire immunità sterilizzante: cioè impedire il contagio. E’ falsa – aggiunge- la notizia che non si stia lavorando alla campagna vaccinale. Già da tempo ci stiamo occupando di distribuzione e pianificazione, soprattutto rispetto alla catena del freddo. Il ministro Speranza riferirà il 2 dicembre in Parlamento“. A proposito della necessita’ di apprestare una opportuna refrigerazione al vaccino Pfizer, Locatelli ricorda che “non si può pensare di coinvolgere le farmacie: servono crio-contenitori che potranno essere disponibili solo in alcuni punti ospedalieri concertati con le Regioni”.