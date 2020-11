Previsioni meteo 28 novembre: maltempo su Sardegna e Sicilia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 28 novembre: peggioramento del tempo sull’Italia con forti piogge attese su Sardegna e Sicilia in estensione al Centro-Sud

L’Italia si sta preparando ad annunciato e nuovo peggioramento delle condizioni meteo, a causa dell’arrivo di una possente perturbazione che si avvicinerà in queste ore dal basso Mediterraneo. Le aree della Penisola che inizialmente saranno colpite da forti piogge sono Sardegna e Sicilia, ma con il passare delle ore le precipitazioni si estenderanno anche alle regioni del medio versante tirrenico.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il maltempo insisterà anche nel fine settimana, in particolar modo al meridione. L’inizio di dicembre sarà invece asciutto, anche se non è escluso un peggioramento nella seconda parte della prossima settimana con freddo e neve sulle regioni adriatiche.

Intanto per oggi, sabato 28 novembre, al Nord Italia al mattino molte nubi sulle regioni sui settori settentrionali, schiarite sull’arco Alpino. Al pomeriggio nuvolosità insistente ma senza fenomeni associati. In serata deboli piogge sulla Romagna, in estensione nella notte su tutta la regione, altrove non sono attese variazioni. Deboli nevicate dai 1400 metri sulle Alpi Piemontesi.

Al Centro al mattino prevalentemente nuvoloso su tutti i settori, con pioviggini sulla Toscana. Al pomeriggio ancora cieli coperti, ma senza precipitazioni di rilievo associate. In serata deboli piogge specie sulle coste Tirreniche e sull’Abruzzo.

In Toscana isolate piogge nella giornata sul grossetano e sull’Alta Toscana, tempo asciutto altrove con nuvolosità irregolare; precipitazioni attese anche in serata sui settori meridionali, stabile sui restanti settori sempre con molte nubi.

Al Sud e sulle Isole al mattino acquazzoni e temporali sulla Sardegna, deboli precipitazioni sulla Sicilia, altrove variabilità asciutta. Al pomeriggio peggiora sulla Sicilia con fenomeni temporaleschi e forti piogge, pioviggini anche su Calabria e Puglia. In serata piove su tutti i settori con forte maltempo fra Sicilia e Calabria, migliora lievemente sulla Sardegna.

In Calabria locali piogge al mattino sui settori meridionali; peggiora al pomeriggio con fenomeni estesi su tutta la regione e temporali anche intensi sulle zone meridionali. In serata le piogge saranno abbondanti su tutti i settori.

Temperature in generale aumento nei valori minimi, in lieve calo nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.