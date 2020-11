Previsioni meteo 27 novembre: arrivano le piogge

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 27 novembre: ondata di maltempo in arrivo sull’Italia, con piogge in Sardegna in estensione alle regioni tirreniche

Dopo diversi giorni in compagnia dell’anticiclone, condizioni meteo che in queste ore stanno per cambiare sull’Italia a causa dell’arrivo di una perturbazione da Ovest. Nella giornata di oggi, infatti, avremo le prime piogge sulla Sardegna che con il passare delle ore si estenderanno alle regioni tirreniche.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il maltempo insisterà sull’Italia anche nel fine settimana, con rischio nubifragi sulle regioni centro-meridionali. A seguire, le piogge bagneranno il Sud anche nella giornata di lunedì mentre l’inizio del mese di dicembre potrebbe vedere l’arrivo di un’ondata di freddo che però avrà bisogno di conferme.

Intanto per oggi, venerdì 27 novembre, al Nord Italia nubi in aumento sulle regioni settentrionali ma con deboli precipitazioni in arrivo sullo sulla Liguria. Possibilità di foschie, nebbie o nubi basse in pianura Padana durante le ore mattutine e durante la nottata specie lungo il corso del fiume Po.

Giornata per la gran parte asciutta sulle regioni centrali dell’Italia, da segnalare solo la possibilità di deboli piogge lungo le coste della Toscana. Cieli da poco nuvolosi a irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni e possibili foschie o nebbie al primo mattino sull’Umbria.

In Toscana locali piogge nel corso delle ore diurne dapprima sul grossetano e poi sui settori interni meridionali, tempo asciutto sui restanti settori sempre con addensamenti sparsi. Molte nubi anche nella serata su tutta la regione con assenza di fenomeni.

Al Sud e sulle Isole maltempo in Sardegna con la perturbazione in arrivo da ovest, previste piogge o temporali specialmente nella seconda parte della giornata. Tempo stabile sulle altre regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno nelle ore diurne su gran parte della regione salvo innocui isolati addensamenti; in serata il tempo si manterrà asciutto con qualche nube in più.

Temperature in aumento sulle regioni centrali, stazionarie altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.