Pokémon GO: a dicembre Kyurem e MegaAbomasnow

Pokémon GO: Kyurem e MegaAbomasnow negli eventi di dicembre. Annunciate le novità natalizie fino al 29 dicembre

Le festività natalizie si avvicinano e, per l’occasione, Niantic Labs fa un regalo di Natale anticipato ai giocatori di Pokémon GO. Da martedì 1° dicembre partiranno diversi eventi speciali che intratterranno gli allenatori per tutto il mese.

Kyurem e MegaAbomasnow

Dalle 22:00 di martedì 1° dicembre alle 22:00 di venerdì 1° gennaio 2021, il Pokémon Leggendario Kyurem apparirà nei raid di livello 5. A partire dallo stesso giorno, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), farà il suo debutto MegaAbomasnow, andando a sostituire MegaBlastoise nei megaraid.

Bonus PE

Da martedì 1° dicembre a venerdì 1° gennaio 2021, gli Allenatori avranno la possibilità di incontrare Lapras o Darumaka di Unima nella scoperta straordinaria e la cattura di uno dei due li ricompenserà con PE bonus.

Inoltre, il bonus per ottenere il doppio di PE da cattura rimarrà attivo fino alle 23:59 di giovedì 31 dicembre 2020.

Ore del Pokémon in primo piano

Torna l’appuntamento con l’ora del Pokémon in primo piano, che nel mese di dicembre si svolgerà ogni martedì alle 18:00. In ogni ora saranno protagonisti un Pokémon diverso e un bonus speciale.