Nadia D’Aguanno lancia il singolo “Volare via”

Si intitola “Volare via” il nuovo singolo di Nadia D’Aguanno, fuori su etichetta Ondesonore Records. La giovane cantautrice molisana, dopo aver conquistato critica e pubblico all’ultima edizione del Festival di Castrocaro 2020, torna sulle scene con un brano intimo e raffinato che mette ancora una volta in luce il suo talento compositivo e la sua incantevole voce cristallina. La produzione è stata curata da Pierluigi Garone.

Il testo di “Volare via”, scritto dalla stessa Nadia, è un delicato vortice emotivo che mette al centro l’amore nel suo valore più alto: «Il carattere incorporeo, ideale dell’amore ci intimorisce facendoci percepire la nostra realtà umana non pienamente conforme a questo sentimento, quando in verità è più affine a noi di quanto crediamo. È parte di noi, del nostro essere» – spiega l’artista – «In questo brano, ho voluto dare sembianze umane all’amore cosicché, potesse presentarsi da sé, attraverso una melodia, che diviene strumento di conoscenza tra essere umano e questo sentimento e la mia voce non fa che da intermediaria tra le due figure. È una presentazione pura dell’amore che si definisce “innocente” nella sua semplicità. L’amore innocente, infatti, è quello che troviamo quotidianamente negli occhi di una persona con cui ridiamo insieme, nella mano di qualcuno che stringe la nostra, facendoci capire di non essere soli, o ancora, nei passi fatti insieme verso una meta comune o verso mete diverse, o semplicemente è quello che troviamo nella progettazione dei nostri sogni».

A cosa di deve il titolo “Volare via”? Ce lo spiega sempre Nadia: «Come le nostre esperienze giovanili ed infantili continueranno a vivere per sempre in noi e diventano le basi per la costruzione della nostra personalità adulta, l’amore innocente, allo stesso modo continuerà per sempre a vivere in noi, in forme diverse ma costantemente presente, ed è per questo che si definisce “eterno”. Il titolo“volare via” si riferisce al suo carattere leggero ed etereo».

“Volare via” è accompagnato da un videoclip minimalista ed elegante, firmato da Carlo Terenzi.

GUARDA IL VIDEOCLIP: https://bit.ly/35vCGDa

ASCOLTA “VOLARE VIA” SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3pn0Ojk

CHI E’ NADIA D’AGUANNO

Nadia D’Aguanno, nasce a Cassino il 19 novembre 2000, ma vive a Venafro, in Molise e frequenta il secondo anno della facoltà di Lingue e Letterature moderne. Fin da piccola è stata affascinata dal mondo musicale e teatrale così, negli anni, ha frequentato corsi e masterclass di canto, tecnica vocale, interpretazione vocale, scenica e attoriale e di recitazione e ha preso lezioni di musica e pianoforte. In veste di Musical performer partecipa a vari Musical (Hairspray: il peso del successo, Aladdin, Peter Pan, Grease, A Christmas Carol…) portati in scena all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia. L’esigenza di esprimere il suo mondo interiore l’ha portata a scrivere canzoni e quasi spontaneamente a fondere il genere del Musical con quello del cantautorato. All’età di 17 anni scrive e compone la sua prima canzone dal titolo “Dio è nessuno” che è stata poi pubblicata nel febbraio 2019 come premio del concorso canoro “Festival Voci D’Oro”, nel quale è risultata vincitrice assoluta del festival e del primo premio in qualità di miglior interprete. Il testo della canzone è stato inserito all’interno dell’antologia “CET scuola autori di Mogol 2019”, la cui prefazione è stata curata dallo stesso Mogol. Vince anche il premio “Volto Nuovo” nel concorso canoro “La musica del mare” presso Le Grazie di Porto Venere. Nell’estate dell’anno in corso supera le audizioni per accedere alla Finale del Festival Di Castrocaro 2020, partecipando così alla trasmissione andata in onda il 27 Agosto 2020 su RAI2 e in contemporanea su RAIRadio2.

SITO UFFICIALE : https://nadiadaguanno.com

NADIA D’AGUANNO SUI SOCIAL NETWORK

Facebook: https://www.facebook.com/NadiaDaguannoMusic

Instagram: https://www.instagram.com/___.nadja.__

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPRkWXSlHZBMaawTJcS4zFw