Ghemon prossimo protagonista di Indie Jungle

Ghemon live a Indie Jungle: stasera su Sky Arte l’appuntamento con l’artista che ha conquistato la scena hip hop italiana

Puntata numero sette per Indie Jungle, il programma dedicato alla musica dal vivo in onda in prima serata su Sky Arte. Il nuovo appuntamento, sabato 28 novembre alle 20:30, è con Ghemon, uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani. Tra le voci in gara al Festival di Sanremo nel 2019, negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile in cui il rap è mescolato al soul, al funk e alla musica italiana, rappresentando un caso quasi unico all’interno dello scenario in Italia. Un’opportunità per fan e appassionati di musica per entrare nel mondo del cantante, alla scoperta delle sonorità e delle storie che lo riguardano più da vicino, un racconto in prima persona che rende l’esibizione un vero e proprio mini documentario.