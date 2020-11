Cristiano Malgioglio torna al Grande Fratello VIP

Dopo mille ripensamenti, Malgioglio ha finalmente deciso: entrerà nella casa del Grande Fratello Vip con buona pace dei fan, che non speravano altro. A confermare la nuova avventura è stato lo stesso artista, già a Cinecittà scalpitante. Per varcare la porta rossa, però, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) dovrà aspettare la puntata in onda lunedì 30 su Canale 5.

“Come vi avevo promesso- scrive Malgioglio su Instagram – lunedì prossimo entrerò nella casa del Grande Fratello. Come mai? Ho bisogno di socializzare. Questo Covid, come a molti di noi, ha messo ansia…e io non volevo che entrasse dentro di me“. Cristiano, quindi, varcherà nuovamente la porta per regalare la consueta allegria che lo ha confermato star (anche) del web dopo la sua prima partecipazione nel 2017.

“La vida es un Carnaval cantava la mia adorata #celiacruz – ha aggiunto a tal proposito Cristiano- bisogna sorridere anche se si è tristi“. Poi una domanda spontanea: “Perché ritornare dopo un grande successo? Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio. Un consiglio all’amico @alfosignorini di non chiamarmi Vippone e tanto meno Vip , perché io non sono né l’uno e nell’altro. SONO UNO DI VOI. La mia vita è così normale, che cambia solo quando sono in scena. Spero di portare molta leggerezza in questo momento cosi incerto. Devo aggiungere qualcosa? Certo….Vi amo”.

Il promo della prossima puntata ↓