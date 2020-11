I Linda Collins cantano “Sometimes”

“Sometimes” è il nuovo singolo dei Linda Collins: il brano e il videoclip anticipano il nuovo album “Tide” in uscita il prossimo 22 gennaio

“Sometimes” è il secondo singolo e video dei torinesi LINDA COLLINS, disponibile su tutti gli stores digitali. Il brano anticipa l’album “Tied” previsto per il prossimo 22 Gennaio.

LINDA COLLINS è un collettivo senza base geografica che coinvolge una manciata di musicisti con alle spalle territori d’origine differenti e campi di suoni equidistanti.

I punti di contatto sono le parole non dette, l’amore per qualcosa che li accompagna da sempre e il tentativo di riportare, dentro alla forma canzone, tutto quello che altrimenti sarebbe perso nella centrifuga del tempo che passa.

Paesaggi sonori che si muovono tra indie pop, soft-electro, post-rock e rimandi dub.

Il brano vede il featuring di Jackeyed, che ha prestato la sua emozionante voce per la migliore resa empatica della canzone.

Le band e i musicisti che fanno parte del collettivo Linda Collins provengono da progetti musicali satelliti (Olla, Caplan, Jackeyed, Neverwhere, Ramon Moro, SavantPunk, Arnoux, Karyn Nygren).

Suoni che attraversano lustri, notti infinite dietro un riverbero, e minuti rubati alle vite ritagliate.

“Il video del brano rimanda ai diversi modi per essere distanti, ma allo stesso tempo uniti in un modo che sembra essere l’unico possibile. Il sussurro di una voce, in un corridoio buio, in piena notte, che ci ricorda quanto possiamo essere legati alla vita.

LINDA COLLINS sono: Alberto Garbero (Chitarre), Massimiliano Esposito (Synth), Vincenzo Morreale (Basso), Pietro Merlo (Batteria).

FEATURING: Jackeyed (Federico Babbo).