Guido Longo nuovo commissario alla sanità in Calabria

Il prefetto Guido Longo è il nuovo commissario per la sanità in Calabria. Il premier Conte: “Un uomo delle istituzioni, sempre a difesa della legalità”

Dopo giorni di polemiche, Guido Longo, ex prefetto di Vibo Valentia, a quanto si apprende, sarà nominato commissario per la Sanità in Calabria. Il Consiglio dei ministri e’ riunito per scegliere il nome del commissario dopo che, questa mattina, è tramontata anche l’ipotesti di Agostino Miozzo, coordinatore del Cts.

“Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità“, scrive su twitter il premier Conte come riferisce l’agenzia Dire (www.dire.it).