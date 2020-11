Asma e Bpco: Boehringer lancia nuovo inalatore

Asma e Bpco: Boehringer Ingelheim lancia un nuovo inalatore riutilizzabile fino a 6 volte 6 volte, con un semplice cambio della cartuccia quando il medicinale è esaurito

Boehringer Ingelheim ha presentato un nuovo inalatore riutilizzabile Respimat per il trattamento di pazienti con BPCO e asma. A differenza della maggior parte dei dispositivi inalatori in plastica monouso, questo device può essere riutilizzato per 6 volte, con un semplice cambio della cartuccia quando il medicinale è esaurito.

Essendo privo di propellenti, le sue emissioni di CO2 sono 20 volte inferiori rispetto a quelle degli altri inalatori. Si stima che grazie a Respimat Riutilizzabile entro il 2025 potranno essere risparmiate risparmiate 776 tonnellate di rifiuti di plastica e 14.300 tonnellate di emissioni di CO2.

“I due pilastri su cui poggia la vision di Boehringer Ingelheim sono l’innovazione e i pazienti – ha dichiarato Morena Sangiovanni Presidente del Gruppo Boehringer Ingelheim Italia. – Con il lancio di questo nuovo inalatore, che li coniuga in un’unica importante soluzione terapeutica per le persone con BPCO e asma, raggiungiamo un nuovo traguardo e allo stesso tempo un nuovo punto di partenza nel percorso di sostenibilità che ha intrapreso l’azienda e che si basa sul rispetto dell’ambiente in cui viviamo, sulla riduzione di sprechi e inquinanti, sul riutilizzo dei materiali, e sulla cultura del riciclo”.

Oltre a ridurre l’impatto ambientale, Respimat Riutilizzabile nasce dall’ascolto delle esigenze di medici e pazienti per creare un dispositivo che garantisca una maggiore praticità di utilizzo per i pazienti con BPCO e asma.

Già nel 2007 l’inalatore Respimat aveva rappresentato un’evoluzione tecnologica nell’ambito della terapia inalatoria. È stato infatti il primo dispositivo, senza propellenti, capace di nebulizzare il farmaco in modo unico generando una nebbia soffice che arriva facilmente ai polmoni dei pazienti senza che questi debbano inspirare forzatamente.

Respimat Riutilizzabile ha anche vinto nel febbraio 2020 il premio 2020 Pharmapack Eco-Design Award, che viene assegnato alle migliori innovazioni delle aziende per il packaging dei farmaci, dei dispositivi medici, dei prodotti sanitari e veterinari.

Il nuovo inalatore riutilizzabile è il risultato dell’impegno dell’azienda tedesca nell’innovazione tecnologica con un forte orientamento green, finalizzato a rispondere alle esigenze dei pazienti. Questo nuovo device testimonia come l’attenzione verso l’ambiente stia cambiando il trattamento delle patologie respiratorie, unendo alla tutela della salute dei pazienti, un ridotto impatto ambientale dei trattamenti.