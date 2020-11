Stasera in Tv il documentario “Diego Maradona”

Stasera in prima visione Tv il documentario “Diego Maradona” diretto da Asif Kapadia: ripercorre gli anni napoletani del grande calciatore

Il giorno dopo la morte di quello che è considerato da molti il più grande calciatore di tutti i tempi, su Rai 3, in prima visione tv, arriva il documentario ‘Diego Maradona‘ di Asif Kapadia. Ad introdurre il film, che renderà omaggio al ‘Pibe de Oro’, sarà Massimo Ranieri (ore 21.20).

Il documentario, in onda stasera, giovedì 26 novembre, alle 21.30, ripercorre la carriera del grande calciatore raccontando i suoi anni a Napoli. Un periodo di trionfi ma anche di cadute sul piano personale, in cui il suo estro e talento lo hanno trasformato in una figura leggendaria, inarrestabile sul campo, con due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Uefa, e la Coppa del Mondo in Messico nel 1986.

Il film, che si avvale del contributo di filmati selezionati tra più di 500 ore di video (in parte inediti), segue la sua parabola e scruta da vicino il corpo e l’anima di un campione amato dal mondo intero, celebrando sia il mito intramontabile che l’uomo controverso. Il programma di Massimo Ranieri “Qui e adesso”, che era previsto per questa sera andrà in onda a partire da giovedì 3 dicembre, in prima serata su Rai3.