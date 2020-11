Luca Allen debutta con il singolo “Sbadato”

Disponibile in radio e in digitale “Sbadato” (Mhodì Records), singolo che segna l’esordio discografico del giovane cantante Luca Allen

Fuori in radio e in digitale “Sbadato” (Mhodì Records – ascolta qui), singolo che segna l’esordio discografico del giovane cantante Luca Allen. Online da oggi anche il videoclip, eccolo, GUARDA QUI.

“Sbadato” è un brano che non vuole descrivere semplicemente un momento di distrazione. È un modo di essere sé stessi e sfuggire ad un mondo che ci vuole sempre più costruiti e omologati. Con questo testo Luca Allen parla di sé e di tutti noi quando scegliamo di sbagliare, di essere liberi di perdere qualcosa e così, finalmente, ritrovare noi stessi.

Luca, nasce a Catania, classe 98′. Immerso nella musica sin dalla nascita, subisce l’influenza artistica già in casa grazie al padre, un musicista siciliano, e alla madre, cantante di origine spagnola. Anche la presenza di due zii musicisti gioca un ruolo importante nel permettere a Luca di riconoscere precocemente la sua passione per la musica, incitandolo all’ascolto e all’apprendimento di strumenti come il pianoforte e la batteria. Dai tredici anni, e per tutta l’adolescenza, suona all’interno di diverse band, iniziando a sperimentare sul campo capacità e preferenze, sviluppando man mano il suo personale stile, fino a scegliere di percorrere la sua strada da solo.

https://www.facebook.com/lucaallenOFFICIAL/

https://www.instagram.com/luca_allen_/

https://www.youtube.com/channel/UCkD7yD4xuB83I6fL95t_ig?sub_confirmation=1

https://mhodi.com/