Lili online con il nuovo singolo “Parco giochi”

BIOGRAFIA lili è la creatura che nasce dalle menti di Lisa Masia e Marina Cristofalo. Produttrici e musiciste polistrumentiste, già note come le Lilies on Mars – scoperte da Franco Battiato, con cui collaborano dal 2007 al 2012 – si formano in Inghilterra. lili è la sintesi di beat e melodie create da synth, chitarre e modulazioni mescolati a sonorità dream pop, con le voci di Lisa e Marina che sperimentano per la prima volta un progetto interamente in lingua italiana. Tra le influenze più importanti, i Broadcast, nell’uso di drum machine e suoni fuori dall’ordinario, Delia Derbyshire, pioniera della musica elettronica degli anni 60’ e tra tantissimi altri Radiohead, Moderat, Caribou, St Vincent, Grimes. Il primo inedito “Ritornare”, simbolo di questa nuova avventura, esce il 24 aprile per Garrincha Dischi e compreso in “Garrincha Libera Tutti”, l’ottavo mixtape della label bolognese.