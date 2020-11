Covid: in Giappone mascherine con oro e diamanti

Covid, in Giappone arrivano le mascherine da 1 milione di yen con oro e diamanti: sono realizzate da Mask.com della Cox Co.

Presentate in Giappone le prime maschere con diamanti e perle dal valore di 1 milione di yen, prodotte da Mask.com della Cox Co., controllata del colosso della distribuzione Aeon Co., con l’obiettivo di stimolare i consumi di fascia alta e le vendite del settore fashion, fortemente penalizzate dalla pandemia.

Le maschere, spiega la Dire (www.dire.it), hanno un diamante da 0,7 carati e più di 300 cristalli Swarovski, mentre le maschere di perle contengono circa 330 perle Akoya giapponesi. “Non solo i consumi ma anche il morale delle persone sono depressi dal virus e questi prodotti vogliono aiutare a sentirsi meglio e a contribuire a rivitalizzare i settori della gioielleria e dei tessuti, messe in crisi dal coronavirus”, ha commentato Azusa Kajitaka, sales manager del gruppo.