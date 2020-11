Covid, il bollettino: in risalita il tasso di positività

Covid, il bollettino di oggi registra un aumento dei casi: 29.003 nuovi contagi e 822 morti. Il tasso di positività è risalito nelle ultime 24 ore

I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 29.003, sulla base di 232.711 tamponi, 822 i morti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza è di 52.850. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 25.853, su 230.007 tamponi, mentre le vittime erano state 722. In risalita il tasso di positività che dopo essere sceso al 10% si è riportato al 12%.

In calo per la prima volta nella seconda ondata le terapie intensive che oggi sono 3.846. Ieri erano 2 in più i pazienti ricoverati in rianimazione, e cioè 3.848. In calo anche i ricoveri ordinari che oggi sono 34.038, ieri erano 34.313. Oggi sono dunque 275 in meno, spiega la Dire (www.dire.it). Questi i dati del ministero della Salute nel bollettino della Protezione civile.