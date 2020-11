“Come al casinò” è il nuovo singolo di Valentina Tioli

“Come al casinò” è il nuovo singolo della cantante pop-dance Valentina Tioli, in uscita in radio e in digitale a partire dal 27 novembre

Nota per la sua versatilità – Il suo progetto spazia dal pop-dance/crossover e abbraccia funky, afro ed elettronica con energia, ritmo e freschezza con l’ausilio di coreografie e danza – Valentina Tioli racconta così il nuovo brano: “Qualcuno una volta mi ha detto che l’amore è un gioco pericoloso. È infatti piuttosto bizzarro notare come sul dizionario, la parola “gioco”, sia accostata a numerosi sinonimi tutt’altro che divertenti, come: “inganno”, “beffa”, “imbroglio”. Insomma, si sa che il bluff, il rischio, le tattiche e le strategie facciano parte, a volte, almeno nella fase iniziale, del gioco delle relazioni. Le rendono più saporite. Le cose si complicano però, quando qualcuno mette sul piatto i sentimenti e, ancora di più, quando qualcun altro si prende gioco di questi ultimi…”

In questa canzone (scritta dalla stessa cantante modenese, prodotta da Francesco Terrana e registrata al Prisma Studio, Carpi – Mo), l’amore diventa un vero e proprio duello, dove le armi sono le fiches, le carte e la roulette, il campo di battaglia un tavolo da poker e lo scopo dei protagonisti non è godersi la partita, ma solo uscirne da vincitori: “Se proprio dobbiamo giocare, allora, vediamo chi perde per primo, vediamo chi vince”, conclude Valentina.

Valentina Tioli spiega anche il nuovo video (diretto da Luca Baccarini): “ho mostrato tutto il “girlpower” che mi scorre nelle vene, canto la mia rivolta contro quegli uomini che ancora trattano le donne come oggetti da sfoggiare (”tu mi volevi lustrini e paillettes”), o ancora peggio, come un gioco volto al loro intrattenimento. Le immagini del video ritraggono una donna forte, sicura, indipendente, che si è stancata di sottostare alle strategie di coloro che sono incapaci di decidere, che scappano quando il gioco si fa duro, i classici “player”, che preferiscono bluffare e nascondersi dietro ad una “faccia da santo”, piuttosto che mettere le carte in tavola e mostrare le proprie reali e, spesso vigliacche, intenzioni.

Note biografiche

Valentina Tioli è una cantante/autrice originaria di Modena. Il suo progetto pop-dance/crossover abbraccia funky, afro ed elettronica con energia, ritmo e freschezza con l’ausilio di coreografie e danza. Tra i protagonisti di X Factor Italia 7, Valentina firma nel 2013 un contratto con Sony Music Italy. L’anno seguente, il primo Ep di Valentina è terzo nella classifica iTunes e rimane nella Top 10 per quattro settimane. Nel 2014 è in tour in tutta Italia, aprendo parallelamente i concerti di nomi eccellenti come Nek e Alexia. Il suo singolo di debutto Io sono qui (2015) è prodotto da Francesco Terrana, inizio di una collaborazione artistica che prosegue tuttora. Nel 2015 è la volta di The Way You Do (feat. Mr. Rain) e Neve feat. Two Fingerz, dei quali Valentina è ospite sui palchi di locali come Alcatraz (Milano) e Vox (Nonantola). Nel dicembre 2016 il suo brano Crazy viene scelto per la campagna web dalla celebre azienda vinicola MezzaCoronaWine. Selezionata da Lampoon Magazine e Tiffany & Co. per il Festival di Venezia nel settembre 2017, Valentina è in finale il mese dopo ad Area Sanremo con il singolo Di più (29º posto in classifica iTunes). Nel 2018 approda alle finali di Sanremo Giovani con Giungla (più di 670.000 views su YouTube), mentre a maggio il nuovo singolo Pressione regolare entra a poche ore dall’uscita nella Top 10 Pop Brasil iTunes e nella Top 20 Pop Italy iTunes, con oltre 800.000 views su YouTube. Il brano è notato dalla popstar internazionale Anastacia, che lo condivide sul suo canale Instagram. “Love her and her vibe”, scrive Anastacia di Valentina Tioli su Twitter, definendo il brano “a huge hit” e arrivando successivamente a cantarlo con Valentina in un divertente duetto sui social. Dopo la pubblicazione dell’album natalizio Christmas Revolution (dicembre 2019), esce Ombre cinesi che ottiene critiche molto positive da SkyTG24 e riviste di settore, entra in rotazione su più di 100 radio nazionali e superstation come Radio Margherita e Number One, negli store Mondadori e nella playlist di Tim Music POP MADE IN ITALY, con oltre 770.000 views su YouTube.

