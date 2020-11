Arriva il kit LEGO per ricostruire il Colosseo

Un tempo l’anfiteatro più possente del mondo, oggi il set LEGO più grande di sempre. Arriva il 27 novembre un nuovo e maestoso kit di mattoncini per ricreare il monumento più iconico di Roma, il Colosseo.

Composto da 9.036 pezzi, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), questo non è solo il più grande set LEGO lanciato fino ad oggi (rubando il titolo allo Star Wars Millennium Falcon). E’ anche stato sapientemente progettato per imitare l’incredibile architettura dell’anfiteatro romano originale, rendendolo un progetto di costruzione incredibilmente realistico.

Dalle colonne sulla facciata della parete esterna, alla misteriosa struttura sotto l’intera arena: una costruzione monumentale, che include dettagli architettonici storici come le arcate, così come le caratteristiche pietre di pavimentazione in travertino e gli ulivi.

Il modello presenta una ricostruzione fedele delle colonne e dei loro capitelli, decorati con gli ordini tuscanico, ionico e corinzio. Il set Colosseo poggia su una base ovale per favorirne l’esposizione a 360 gradi da qualsiasi angolazione una volta costruito.

Il modello del Colosseo LEGO completato misura 27 cm di altezza, 52 cm di larghezza e 59 cm di profondità. Il set sarà disponibile il 27 novembre, giorno del Black Friday, su lego.com e nei LEGO Store.