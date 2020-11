Previsioni meteo 25 novembre: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 25 novembre: prosegue la fase stabile ad eccezione della Sicilia, interessata da deboli piogge. Ondata di maltempo nel weekend

Condizioni meteo ancora stabili e soleggiate sull’Italia in quest’ultima settimana del mese di novembre grazie all’anticiclone che protegge il nostro Paese dalle perturbazioni. Qualche disturbo continua ad interessare la Sicilia, che anche nella giornata di oggi sarà bagnata da deboli piogge, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto con temperature in linea con le medie stagionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani non avremo variazioni di rilievo mentre trova ulteriori conferme un deciso peggioramento a partire dalla giornata di venerdì. Il maltempo colpirà inizialmente le regioni del versante tirrenico per estendersi poi a tutto il resto della Penisola nel corso del fine settimana.

Intanto per oggi, mercoledì 25 novembre, al Nord Italia al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, possibili foschie o nebbie in pianura Padana. Al pomeriggio tempo asciutto su tutte le regioni ma con nuvole irregolari al Nord-Ovest. In serata cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni, locali foschie o nebbie in pianura Padana.

Al Centro al mattino poche nuvole su tutti i settori e sole prevalente, locali foschie o nebbie in Umbria e Toscana. Al pomeriggio ancora nubi sparse alternate ad ampie schiarite, sempre con tempo asciutto. In serata variabilità asciutta su tutte le regioni.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nel corso delle ore diurne su gran parte della regione salvo possibili innocui addensamenti; in serata il tempo si manterrà asciutto con qualche nube in più.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto eccetto deboli piogge in Sicilia e Calabria. Al pomeriggio deboli piogge sulla Sicilia e Calabria, asciutto altrove con nuvolosità alternata a schiarite. In serata locali piogge sulla Sicilia, variabilità asciutta altrove.

In Calabria locali piogge al mattino sul settore meridionale, asciutto sui restanti settori; al pomeriggio le precipitazioni interesseranno tutti i settori meridionali per poi esaurirsi nelle ore serali.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.